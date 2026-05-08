O assassinato de uma jovem comerciante de 22 anos, morta dentro da própria loja, teve um desfecho judicial após o Tribunal do Júri condenar seis pessoas envolvidas no crime. Entre os condenados estão a irmã e o cunhado da vítima, apontados como mandantes da execução planejada, motivada por disputa de herança.

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O caso ocorreu em Natal e ganhou repercussão após o julgamento encerrado na madrugada de 30 de abril de 2026. A vítima, Pollyana Nataluska Costa de Medeiros, foi assassinada em maio de 2021 enquanto trabalhava em uma loja de material de construção.