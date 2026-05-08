O assassinato de uma jovem comerciante de 22 anos, morta dentro da própria loja, teve um desfecho judicial após o Tribunal do Júri condenar seis pessoas envolvidas no crime. Entre os condenados estão a irmã e o cunhado da vítima, apontados como mandantes da execução planejada, motivada por disputa de herança.
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O caso ocorreu em Natal e ganhou repercussão após o julgamento encerrado na madrugada de 30 de abril de 2026. A vítima, Pollyana Nataluska Costa de Medeiros, foi assassinada em maio de 2021 enquanto trabalhava em uma loja de material de construção.
Segundo a investigação da Polícia Civil do Rio Grande do Norte, o crime foi articulado de forma premeditada. As apurações apontaram que a irmã da jovem, Paloma Nataluska, e o cunhado, Luciano Cabral, teriam planejado a morte da comerciante.
Os dois foram condenados a 16 anos, 7 meses e 15 dias de prisão em regime fechado. Outras quatro pessoas também receberam condenações pela participação no homicídio.
De acordo com a polícia, a motivação do crime estaria relacionada a conflitos familiares e interesses em uma herança. Os investigadores concluíram que a execução foi organizada previamente e executada de maneira calculada.
No dia do assassinato, Pollyana trabalhava normalmente em seu estabelecimento comercial, localizado no bairro Nossa Senhora da Apresentação, na zona norte da capital potiguar, quando foi surpreendida pelos criminosos.