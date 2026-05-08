Uma jovem de 23 anos foi morta a tiros na noite desta quinta-feira (7) após ser atacada por criminosos em uma motocicleta. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

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O crime aconteceu no bairro Recanto, em Sobral. A jovem foi identificada como Ana Inglidy Moura Carneiro.