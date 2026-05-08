Vídeos obtidos durante a investigação da Polícia Civil mostram um caminhoneiro consumindo bebida alcoólica enquanto dirigia pouco antes de provocar um acidente que matou uma jovem de 19 anos. Outra vítima, um homem de 45 anos, também foi atropelada e continua internada em estado grave.
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O acidente aconteceu em Jacupiranga, na Rodovia José Edgard Carneiro (SP-193), na noite de terça-feira (5). A jovem morta foi identificada como Joyce Akemi Santana Muraoka, atingida enquanto estava em um ponto de ônibus.
Segundo as investigações, o motorista do caminhão, Matheus Henrique Poly Garcia, de 37 anos, afirmou inicialmente que outra pessoa conduzia o veículo no momento da batida.
A versão, porém, foi desmentida pelo passageiro do caminhão, de 19 anos. Ele entregou à polícia vídeos que mostram o patrão dirigindo e ingerindo bebida alcoólica antes do acidente.
Com base nas imagens e nos depoimentos de testemunhas, a Justiça determinou a prisão preventiva do suspeito por homicídio com dolo eventual, quando há entendimento de que o motorista assumiu o risco de provocar a morte.
Matheus foi preso nesta quinta-feira (7), em Piedade. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.