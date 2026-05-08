Vídeos obtidos durante a investigação da Polícia Civil mostram um caminhoneiro consumindo bebida alcoólica enquanto dirigia pouco antes de provocar um acidente que matou uma jovem de 19 anos. Outra vítima, um homem de 45 anos, também foi atropelada e continua internada em estado grave.

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O acidente aconteceu em Jacupiranga, na Rodovia José Edgard Carneiro (SP-193), na noite de terça-feira (5). A jovem morta foi identificada como Joyce Akemi Santana Muraoka, atingida enquanto estava em um ponto de ônibus.