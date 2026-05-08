Um policial militar foi preso em flagrante após confessar ter matado a tiros uma mulher de 57 anos com quem mantinha um relacionamento extraconjugal. O crime aconteceu na noite de terça-feira (5), e o agente afirmou em depoimento que atirou durante uma discussão após ser seguido pela vítima.
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O caso foi registrado na zona rural de Avaré. De acordo com a Polícia Militar, José Augusto de Andrade Paifer, de 40 anos, relatou que se relacionava com a mulher havia cerca de 10 meses.
Segundo o depoimento do policial, ele encontrou a vítima em um supermercado da cidade enquanto estava acompanhado da esposa. Ainda conforme a versão apresentada por ele, a mulher passou a segui-lo no trajeto de volta para casa.
Durante uma discussão, o PM sacou a arma e efetuou os disparos. A vítima morreu no local antes da chegada do socorro.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que foram apreendidas três armas de fogo, munições e um simulacro.
Após a prisão, o policial foi encaminhado para uma unidade policial e, posteriormente, transferido para o Presídio Militar Romão Gomes, na capital paulista. Ele deverá responder por feminicídio, violência doméstica e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.