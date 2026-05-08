Um policial militar foi preso em flagrante após confessar ter matado a tiros uma mulher de 57 anos com quem mantinha um relacionamento extraconjugal. O crime aconteceu na noite de terça-feira (5), e o agente afirmou em depoimento que atirou durante uma discussão após ser seguido pela vítima.

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O caso foi registrado na zona rural de Avaré. De acordo com a Polícia Militar, José Augusto de Andrade Paifer, de 40 anos, relatou que se relacionava com a mulher havia cerca de 10 meses.