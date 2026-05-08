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POLÍCIA

Deic prende investigado por roubo qualificado em Taubaté

Por Leandro Vaz | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Homem acabou preso
Homem acabou preso

A Polícia Civil, por meio da Deic de Taubaté, cumpriu nesta sexta-feira (8) um mandado de prisão temporária contra um homem investigado por roubo qualificado ocorrido em abril deste ano no município.

A ação também incluiu o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar. As diligências foram realizadas em um imóvel no bairro Três Marias, em Taubaté, onde os policiais civis localizaram o investigado, identificado pelas iniciais E.B.S., dentro da residência.

Durante a operação, os agentes apreenderam um aparelho celular, um par de chinelos e uma camiseta. Segundo a Polícia Civil, os objetos podem ter sido utilizados pelo investigado durante o crime apurado.

Após o cumprimento das medidas judiciais, o homem foi levado à sede da Deic de Taubaté, onde permaneceu à disposição da Justiça.

O celular e os demais itens apreendidos serão encaminhados para análise pericial e outras providências investigativas.

De acordo com a Polícia Civil, a ação faz parte do trabalho contínuo da Deic no combate à criminalidade e no cumprimento de medidas cautelares determinadas pelo Poder Judiciário.

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