A Polícia Civil, por meio da Deic de Taubaté, cumpriu nesta sexta-feira (8) um mandado de prisão temporária contra um homem investigado por roubo qualificado ocorrido em abril deste ano no município.

A ação também incluiu o cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar. As diligências foram realizadas em um imóvel no bairro Três Marias, em Taubaté, onde os policiais civis localizaram o investigado, identificado pelas iniciais E.B.S., dentro da residência.

Durante a operação, os agentes apreenderam um aparelho celular, um par de chinelos e uma camiseta. Segundo a Polícia Civil, os objetos podem ter sido utilizados pelo investigado durante o crime apurado.