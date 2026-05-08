Um casal foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (8) após roubar produtos de uma unidade do supermercado Oxxo, localizada na rua Inconfidência, em São José dos Campos.
De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Copom para atender a uma denúncia de roubo em andamento no estabelecimento. As primeiras informações indicavam que os suspeitos haviam fugido levando mercadorias e ameaçado uma funcionária durante a ação.
Com as características do casal, equipes do 1º BPM-I iniciaram buscas pela região e localizaram o homem na comunidade Santa Cruz, nas proximidades do supermercado. Com ele, os policiais encontraram parte dos produtos roubados.
Durante a abordagem, o suspeito informou onde a mulher que teria participado do crime estaria. Em seguida, os policiais localizaram a suspeita ainda nas imediações, também em posse de mercadorias levadas da loja.
A funcionária do supermercado reconheceu os dois suspeitos e confirmou que os produtos recuperados pertenciam ao estabelecimento. Segundo o relato da vítima, ela percebeu a tentativa de furto e, ao questionar o casal, passou a ser ameaçada para que eles conseguissem fugir com os itens.
Os dois foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos. Durante o interrogatório, permaneceram em silêncio.
Após a análise da ocorrência, o delegado responsável decretou a prisão em flagrante do casal pelo crime de roubo e determinou a instauração de inquérito policial.