08 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
ROUBO

Casal é preso após roubo em supermercado Oxxo em São José

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Produtos foram apreendidos
Produtos foram apreendidos

Um casal foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (8) após roubar produtos de uma unidade do supermercado Oxxo, localizada na rua Inconfidência, em São José dos Campos.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Copom para atender a uma denúncia de roubo em andamento no estabelecimento. As primeiras informações indicavam que os suspeitos haviam fugido levando mercadorias e ameaçado uma funcionária durante a ação.

Com as características do casal, equipes do 1º BPM-I iniciaram buscas pela região e localizaram o homem na comunidade Santa Cruz, nas proximidades do supermercado. Com ele, os policiais encontraram parte dos produtos roubados.

Durante a abordagem, o suspeito informou onde a mulher que teria participado do crime estaria. Em seguida, os policiais localizaram a suspeita ainda nas imediações, também em posse de mercadorias levadas da loja.

A funcionária do supermercado reconheceu os dois suspeitos e confirmou que os produtos recuperados pertenciam ao estabelecimento. Segundo o relato da vítima, ela percebeu a tentativa de furto e, ao questionar o casal, passou a ser ameaçada para que eles conseguissem fugir com os itens.

Os dois foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos. Durante o interrogatório, permaneceram em silêncio.

Após a análise da ocorrência, o delegado responsável decretou a prisão em flagrante do casal pelo crime de roubo e determinou a instauração de inquérito policial.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários