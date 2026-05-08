Um casal foi preso em flagrante na madrugada desta sexta-feira (8) após roubar produtos de uma unidade do supermercado Oxxo, localizada na rua Inconfidência, em São José dos Campos.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo Copom para atender a uma denúncia de roubo em andamento no estabelecimento. As primeiras informações indicavam que os suspeitos haviam fugido levando mercadorias e ameaçado uma funcionária durante a ação.

Com as características do casal, equipes do 1º BPM-I iniciaram buscas pela região e localizaram o homem na comunidade Santa Cruz, nas proximidades do supermercado. Com ele, os policiais encontraram parte dos produtos roubados.