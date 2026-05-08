A Prefeitura de Ubatuba decretou luto oficial de três dias após a morte de Pedro Castilho, de 21 anos, estagiário da Secretaria de Tecnologia da Informação. O jovem morreu em um acidente de trânsito registrado na manhã desta sexta-feira (8), na Rodovia Rio-Santos (BR-101), no trecho do bairro Estufa.
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Com a decisão, a administração municipal também encerrou o expediente nesta sexta-feira e declarou ponto facultativo. Os serviços administrativos foram suspensos e devem ser retomados na segunda-feira (11), a partir das 8h.
Em nota, a Prefeitura lamentou a morte do jovem e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho. A administração destacou que Pedro fazia parte da equipe da Secretaria de Tecnologia da Informação e que sua morte causou grande comoção entre os servidores.
“A Prefeitura de Ubatuba e, principalmente, toda a equipe da pasta, que trabalhou com o jovem durante esse tempo em que ele permaneceu como parte do serviço público, lamentam profundamente a perda e se solidarizam com os familiares, desejando-lhes força para ultrapassar esse momento difícil”, informou a administração municipal.
O acidente aconteceu por volta das 8h, na altura do km 50,3 da BR-101. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a ocorrência envolveu um ônibus de transporte escolar, uma motocicleta e um caminhão, em uma colisão do tipo engavetamento.
Equipes do Samu foram acionadas e prestaram atendimento no local, mas Pedro não resistiu aos ferimentos.