A EDP assinou nesta sexta-feira (8) a renovação por mais 30 anos do contrato da concessão de distribuição de energia elétrica para os 28 municípios em que atua no estado de São Paulo. A empresa é a principal distribuidora no Vale do Paraíba.
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Segundo a companhia, a definição da renovação segue o novo modelo de avaliação criado pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) e pelo Ministério de Minas e Energia. A empresa disse que está investindo R$ 5 bilhões de 2025 a 2030 em sua área de concessão, um crescimento de cerca de 30% na comparação com os investimentos realizados entre 2019 e 2024.
A assinatura aconteceu em uma cerimônia realizada em Brasília (DF), e contou com a presença do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, do CEO da EDP na América do Sul, João Brito Martins, entre outras lideranças da concessionária e autoridades.
Com a renovação, a EDP segue responsável pela distribuição de energia nas regiões de Guarulhos, Alto Tietê, Vale do Paraíba e Litoral Norte paulista, até 2058.
“Este importante marco que celebramos hoje materializa o nosso compromisso com o Brasil, que começou há 30 anos atrás e que agora se renova por mais 30 anos. Agradeço a confiança da presidência do Brasil, do Ministério de Minas e Energia, da Aneel e dos nossos clientes no trabalho consistente da EDP”, disse Martins.
EDP em São Paulo
A EDP atende 2,2 milhões de clientes residenciais, rurais e industriais no estado de São Paulo. O aumento dos investimentos na área de concessão, segundo a empresa, será direcionado para aperfeiçoar os processos de atendimento ao cliente, infraestrutura energética, digitalização e automação do sistema, bem como para reforçar a resiliência das redes de distribuição de energia, fundamental no contexto das alterações climáticas.
A companhia tem o compromisso de gerar impacto social positivo nas comunidades das regiões onde atua, por meio de projetos alinhados às necessidades específicas de cada uma delas e sempre conectados à estratégia global da EDP. São ações que impulsionam a educação e a transição energética, contribuindo continuamente para o desenvolvimento social e gerando benefícios reais à população.
Apenas nos últimos 5 anos, foram mais de R$ 28 milhões investidos em 102 projetos sociais na área de concessão da EDP SP, beneficiando mais de 500 mil pessoas.
Entre os projetos, está o da Micro Usina Solar Social. Por meio dele, realizado em parceria com a Gerando Falcões, 154 famílias da Favela dos Sonhos, em Ferraz de Vasconcelos (SP), têm recebido na conta de luz o crédito pela energia gerada na Microusina Solar Social, da EDP, em Roseira, no Vale do Paraíba. Entre março de 2024 e agosto de 2025, a economia gerada para a comunidade na conta de energia somou mais de R$ 110 mil.