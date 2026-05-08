A EDP assinou nesta sexta-feira (8) a renovação por mais 30 anos do contrato da concessão de distribuição de energia elétrica para os 28 municípios em que atua no estado de São Paulo. A empresa é a principal distribuidora no Vale do Paraíba.

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Segundo a companhia, a definição da renovação segue o novo modelo de avaliação criado pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) e pelo Ministério de Minas e Energia. A empresa disse que está investindo R$ 5 bilhões de 2025 a 2030 em sua área de concessão, um crescimento de cerca de 30% na comparação com os investimentos realizados entre 2019 e 2024.