08 de maio de 2026
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SAÚDE

Fila para consulta ortopédica em Taubaté tem 2 mil pacientes

Por Sessão Extra | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMT
Para determinados tipos de exames ortopédicos, como ultrassom de articulações, tempo médio de espera pode chegar a um ano
Para determinados tipos de exames ortopédicos, como ultrassom de articulações, tempo médio de espera pode chegar a um ano

Ortopedia
Um total de 2.063 pacientes aguardam o agendamento de consultas com ortopedistas na rede municipal de Taubaté. A informação foi prestada pela Prefeitura à Câmara, em resposta a um requerimento do vereador Isaac do Carmo (PT).

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Atendimento
O atendimento de ortopedia é feito nas UBSs Mais Aeroporto, Chácaras Reunidas, Fazendinha, Gurilândia, Independência e Mourisco, e na Policlínica (Centro Municipal de Especialidades Médicas).

Exames
Segundo a Prefeitura, o tempo médio de espera para ressonância magnética é de 4 meses. Para tomografia, 3 meses. Para ultrassom de articulações, pode chegar a um ano. E para radiografias não há fila de espera.

Mutirões
Ainda de acordo com a Prefeitura, "a Secretaria Municipal de Saúde está realizando estudos e planejamentos orçamentários para realizações de mutirões".

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