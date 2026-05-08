Ortopedia
Um total de 2.063 pacientes aguardam o agendamento de consultas com ortopedistas na rede municipal de Taubaté. A informação foi prestada pela Prefeitura à Câmara, em resposta a um requerimento do vereador Isaac do Carmo (PT).
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Atendimento
O atendimento de ortopedia é feito nas UBSs Mais Aeroporto, Chácaras Reunidas, Fazendinha, Gurilândia, Independência e Mourisco, e na Policlínica (Centro Municipal de Especialidades Médicas).
Exames
Segundo a Prefeitura, o tempo médio de espera para ressonância magnética é de 4 meses. Para tomografia, 3 meses. Para ultrassom de articulações, pode chegar a um ano. E para radiografias não há fila de espera.
Mutirões
Ainda de acordo com a Prefeitura, "a Secretaria Municipal de Saúde está realizando estudos e planejamentos orçamentários para realizações de mutirões".