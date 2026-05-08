Ortopedia

Um total de 2.063 pacientes aguardam o agendamento de consultas com ortopedistas na rede municipal de Taubaté. A informação foi prestada pela Prefeitura à Câmara, em resposta a um requerimento do vereador Isaac do Carmo (PT).

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Atendimento

O atendimento de ortopedia é feito nas UBSs Mais Aeroporto, Chácaras Reunidas, Fazendinha, Gurilândia, Independência e Mourisco, e na Policlínica (Centro Municipal de Especialidades Médicas).