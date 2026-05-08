Audiências

A Prefeitura de São José dos Campos realizará em junho uma série de sete audiências públicas visando receber sugestões da população para elaboração da LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2027 e revisão das demais peças de planejamento vigentes, o que inclui PPA (Plano Plurianual) e LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias).

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Orçamento

A LOA é o instrumento legal que define o planejamento financeiro do governo para o período de um ano. Ela detalha as receitas (o que o governo vai arrecadar) e fixa as despesas (em que vai gastar), garantindo a aplicação dos recursos públicos em áreas como saúde, educação, infraestrutura e segurança.