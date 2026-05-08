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S. José terá 7 audiências em junho para debater orçamento de 2027

Por Sessão Extra | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Claudio Vieira/PMSJC
Audiências serão realizadas entre os dias 2 e 25 do mês que vem; população também poderá enviar sugestões pela internet
Audiências serão realizadas entre os dias 2 e 25 do mês que vem; população também poderá enviar sugestões pela internet

Audiências
A Prefeitura de São José dos Campos realizará em junho uma série de sete audiências públicas visando receber sugestões da população para elaboração da LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2027 e revisão das demais peças de planejamento vigentes, o que inclui PPA (Plano Plurianual) e LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias).

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Orçamento
A LOA é o instrumento legal que define o planejamento financeiro do governo para o período de um ano. Ela detalha as receitas (o que o governo vai arrecadar) e fixa as despesas (em que vai gastar), garantindo a aplicação dos recursos públicos em áreas como saúde, educação, infraestrutura e segurança.

Sugestões
Além de participar presencialmente das audiências, os moradores também poderão apresentar sugestões pela internet, por meio do site da Prefeitura, neste link.

Região Sul

  • Dia: 02/06/2026 (terça-feira)
  • Horário: das 18h00 às 19h30
  • Local: Auditório da Casa do Idoso Bosque dos Eucaliptos
  • Avenida Andrômeda, 2.601 – Bosque dos Eucaliptos

Região Leste

  • Dia: 09/06/2026 (terça-feira)
  • Horário: das 18h00 às 19h30
  • Local: Auditório da Casa do Idoso da Vista Verde
  • Rua Cidade de Washington, 164 – Vista Verde

Região Sudeste

  • Dia: 11/06/2026 (quinta-feira)
  • Horário: das 18h00 às 19h30
  • Local: EMEF Prof.ª Maria Augusta Moreira da Costa
  • Rua das Curruíras, s/n° – Jardim Uirá

Região Norte

  • Dia: 16/06/2026 (terça-feira)
  • Horário: das 18h00 às 19h30
  • Local: CEFE (Centro de Formação do Educador)
  • Av. Olivo Gomes, 250 – Santana

Região Norte

  • Distrito de São Francisco Xavier
  • Dia: 19/06/2026 (sexta-feira)
  • Horário: das 18h00 às 19h30
  • Local: EMEF Mercedes Rachid Edwards
  • Estrada Municipal Vereador Pedro David, 19.251

Região Centro

  • Dia: 23/06/2026 (terça-feira)
  • Horário: das 18h00 às 19h30
  • Local: Auditório da Casa do Idoso Centro
  • Rua Euclides Miragaia, 508 – Centro

Região Leste

  • Distrito de Eugênio de Melo
  • Dia 25/06/2026 (quinta-feira)
  • Horário: das 18h00 às 19h30
  • Local: EMEF Possidônio José de Freitas
  • Rua Felício Jabbur Nasser, 935 – Galo Branco

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