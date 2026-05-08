Audiências
A Prefeitura de São José dos Campos realizará em junho uma série de sete audiências públicas visando receber sugestões da população para elaboração da LOA (Lei Orçamentária Anual) de 2027 e revisão das demais peças de planejamento vigentes, o que inclui PPA (Plano Plurianual) e LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias).
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Orçamento
A LOA é o instrumento legal que define o planejamento financeiro do governo para o período de um ano. Ela detalha as receitas (o que o governo vai arrecadar) e fixa as despesas (em que vai gastar), garantindo a aplicação dos recursos públicos em áreas como saúde, educação, infraestrutura e segurança.
Sugestões
Além de participar presencialmente das audiências, os moradores também poderão apresentar sugestões pela internet, por meio do site da Prefeitura, neste link.
Região Sul
- Dia: 02/06/2026 (terça-feira)
- Horário: das 18h00 às 19h30
- Local: Auditório da Casa do Idoso Bosque dos Eucaliptos
- Avenida Andrômeda, 2.601 – Bosque dos Eucaliptos
Região Leste
- Dia: 09/06/2026 (terça-feira)
- Horário: das 18h00 às 19h30
- Local: Auditório da Casa do Idoso da Vista Verde
- Rua Cidade de Washington, 164 – Vista Verde
Região Sudeste
- Dia: 11/06/2026 (quinta-feira)
- Horário: das 18h00 às 19h30
- Local: EMEF Prof.ª Maria Augusta Moreira da Costa
- Rua das Curruíras, s/n° – Jardim Uirá
Região Norte
- Dia: 16/06/2026 (terça-feira)
- Horário: das 18h00 às 19h30
- Local: CEFE (Centro de Formação do Educador)
- Av. Olivo Gomes, 250 – Santana
Região Norte
- Distrito de São Francisco Xavier
- Dia: 19/06/2026 (sexta-feira)
- Horário: das 18h00 às 19h30
- Local: EMEF Mercedes Rachid Edwards
- Estrada Municipal Vereador Pedro David, 19.251
Região Centro
- Dia: 23/06/2026 (terça-feira)
- Horário: das 18h00 às 19h30
- Local: Auditório da Casa do Idoso Centro
- Rua Euclides Miragaia, 508 – Centro
Região Leste
- Distrito de Eugênio de Melo
- Dia 25/06/2026 (quinta-feira)
- Horário: das 18h00 às 19h30
- Local: EMEF Possidônio José de Freitas
- Rua Felício Jabbur Nasser, 935 – Galo Branco