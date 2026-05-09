Uma moradora de São José dos Campos denunciou dificuldades para conseguir que o plano de saúde autorize o tratamento do filho de 7 anos, diagnosticado com imunodeficiência primária e outras comorbidades. Segundo a mãe da criança, mesmo após decisão judicial favorável, o medicamento ainda não tinha sido liberado.

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“A minha revolta é de uma mãe que sabe da necessidade do filho e sabe o quanto ele está sofrendo com isso”, afirmou Alanna Alves.