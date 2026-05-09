Uma moradora de São José dos Campos denunciou dificuldades para conseguir que o plano de saúde autorize o tratamento do filho de 7 anos, diagnosticado com imunodeficiência primária e outras comorbidades. Segundo a mãe da criança, mesmo após decisão judicial favorável, o medicamento ainda não tinha sido liberado.
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“A minha revolta é de uma mãe que sabe da necessidade do filho e sabe o quanto ele está sofrendo com isso”, afirmou Alanna Alves.
Ela afirma que o filho Estevan realiza tratamento com imunoglobulina humana há cerca de três anos e que nunca havia enfrentado problemas semelhantes com outros convênios médicos. De acordo com ela, a Justiça determinou que o atendimento fosse garantido em até 15 dias, sob pena de multa diária em caso de descumprimento.
Ainda conforme o relato, o medicamento de alto custo já teria sido adquirido há semanas, mas a aplicação seguia sem autorização definitiva enquanto a operadora avalia a possibilidade de recorrer da decisão judicial.
A mãe informou que o tratamento precisa ser realizado a cada 30 dias e que o último ciclo ocorreu em 19 de março. Segundo ela, o procedimento acumulpua mais de duas semanas de atraso, aumentando a preocupação com o estado de saúde da criança.
Após protesto, aplicação é autorizada
Após publicar um vídeo nas redes sociais pedindo apoio e compartilhamentos para dar visibilidade ao caso, Alanna divulgou nessa quinta-feira (7) que a aplicação do remédio foi autorizada pelo plano.
“Depois de muitas lágrimas, angústia e muita oração, a infusão do Estevan foi autorizada e amanhã [sexta] estaremos fazendo a infusão”, disse ela.
“Hoje meu coração se enche de gratidão a Deus, a cada pessoa que compartilhou, orou, mandou mensagem e esteve conosco nessa batalha. Vocês fizeram a diferença e minha voz foi ecoada e chegou onde precisava”, afirmou. “Seguimos firmes pelo meu guerreiro, pelo direito à saúde, pela vida e pela esperança da cura”.
Até o momento, não houve posicionamento oficial da operadora sobre o caso. Se isso acontecer, a matéria será devidamente atualizada.