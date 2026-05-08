08 de maio de 2026
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LIMPEZA URBANA

Contrato com EcoTaubaté custará R$ 1,3 milhão a mais por mês

Por Julio Codazzi | Taubaté
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/EcoTaubaté
O custo mensal do contrato de limpeza urbana em Taubaté passou de R$ 5,589 milhões para R$ 6,885 milhões; Prefeitura diz que busca reforçar serviços, após corte ocorrido no ano de 2023
O custo mensal do contrato de limpeza urbana em Taubaté passou de R$ 5,589 milhões para R$ 6,885 milhões; Prefeitura diz que busca reforçar serviços, após corte ocorrido no ano de 2023

Com dois aditivos assinados em um intervalo de três semanas, o custo mensal do contrato da Prefeitura com a EcoTaubaté passou de R$ 5,589 milhões para R$ 6,885 milhões. A empresa é responsável pela limpeza urbana do município.

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Essa é a primeira ampliação do custo do contrato com a EcoTaubaté desde agosto de 2023, quando o governo do então prefeito José Saud (PP) reduziu o valor da despesa mensal de R$ 9,114 milhões para R$ 5,589 milhões. A medida, tomada em meio a uma grave crise financeira na Prefeitura, resultou na demissão de 180 funcionários da empresa na época e afetou uma série de serviços, como coleta seletiva, poda de árvores, varrição e roçada.

Em 12 março de 2026, no primeiro aditivo, o custo mensal passou de R$ 5,589 milhões para R$ 6,372 milhões no período. E em 2 de abril, no segundo aditivo, subiu para R$ 6,885 milhões.

Aumento no custo visa reforçar serviços, diz Prefeitura

Questionada pela reportagem, a Prefeitura, que desde janeiro de 2025 está sob o comando de Sérgio Victor (Novo), afirmou que os aditivos visam reforçar serviços que foram reduzidos anteriormente.

"Nos anos anteriores foram realizadas diversas supressões contratuais no contrato com o consórcio EcoTaubaté. A retirada de equipes de zeladoria, especialmente as de capina, comprometeu significativamente a capacidade da Prefeitura de garantir a adequada zeladoria urbana. Diante desse cenário, a atual administração tem envidado esforços para recompor essas equipes, fortalecendo a estrutura operacional da Secretaria de Serviços Públicos para atender de forma mais eficiente às demandas da cidade".

A reportagem também questionou se há alguma previsão de retomada integral do contrato, com o restabelecimento de todos os serviços que eram realizados antes do corte em agosto de 2023. "A Secretaria de Serviços Públicos, em conjunto com as secretarias de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, de Obras e ainda, a Secretaria da Fazenda, vem avaliando as condições estruturais e econômico-financeiras do município, com o objetivo de viabilizar a retomada gradual dos diversos serviços anteriormente suprimidos do contrato", respondeu a Prefeitura.

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