Com dois aditivos assinados em um intervalo de três semanas, o custo mensal do contrato da Prefeitura com a EcoTaubaté passou de R$ 5,589 milhões para R$ 6,885 milhões. A empresa é responsável pela limpeza urbana do município.

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Essa é a primeira ampliação do custo do contrato com a EcoTaubaté desde agosto de 2023, quando o governo do então prefeito José Saud (PP) reduziu o valor da despesa mensal de R$ 9,114 milhões para R$ 5,589 milhões. A medida, tomada em meio a uma grave crise financeira na Prefeitura, resultou na demissão de 180 funcionários da empresa na época e afetou uma série de serviços, como coleta seletiva, poda de árvores, varrição e roçada.