O Taubaté anunciou nesta sexta-feira (8) o retorno de Guilherme Lipi ao Burro da Central. Após passagem pelo clube entre 2023 e 2024, o profissional agora assume o cargo de CEO, ficando responsável por comandar os departamentos institucionais e também participar do planejamento da temporada 2027 do futebol profissional.
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Lipi já conhecia os bastidores do Taubaté, onde atuou anteriormente como diretor-geral. Na época, participou diretamente das operações ligadas ao futebol, além das áreas administrativa, jurídica e estrutural do clube.
Ao ser oficializado no novo cargo, o dirigente destacou a felicidade pelo retorno e a confiança no projeto do Alviazul. “Estou muito feliz de retornar ao Taubaté. Acredito muito nos projetos da presidência e da diretoria, no trabalho dos colaboradores, na paixão dessa torcida maravilhosa e, principalmente, no potencial do clube e do município”, afirmou.
Com mais de 15 anos de experiência no futebol, Guilherme Lipi acumula passagens por clubes como Palmeiras e Santos. Além da atuação nos bastidores do esporte, ele também é advogado e possui formação em Gestão e Marketing Esportivo, além do curso de Executivo de Futebol da CBF.
O convite para o retorno partiu do presidente Vitor Rodolfo. A expectativa da diretoria é fortalecer a estrutura institucional do clube e iniciar, desde já, o planejamento estratégico para os próximos anos.
O Taubaté vive momento de reorganização nos bastidores e aposta na experiência de Lipi para dar sequência ao trabalho administrativo e estrutural visando futuras temporadas do futebol profissional.