O Taubaté anunciou nesta sexta-feira (8) o retorno de Guilherme Lipi ao Burro da Central. Após passagem pelo clube entre 2023 e 2024, o profissional agora assume o cargo de CEO, ficando responsável por comandar os departamentos institucionais e também participar do planejamento da temporada 2027 do futebol profissional.

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Lipi já conhecia os bastidores do Taubaté, onde atuou anteriormente como diretor-geral. Na época, participou diretamente das operações ligadas ao futebol, além das áreas administrativa, jurídica e estrutural do clube.