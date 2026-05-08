A São Paulo Companhia Jovem de Dança, ligada a São Paulo Escola de Dança, vinculada à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, sob a gestão da Associação Pró-Dança e direção artística e educacional de Inês Bogéa, é a convidada do “Territórios em movimento”, programação do Teatro Municipal de São José dos Campos, ao lado da Cia de Dança de São José dos Campos, no dia 09 de maio às 20h com entrada gratuita, mediante retirada de ingresso disponibilizado dois dias antes do evento pelo site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo (FCRR).

Com a coreografia “Carmen”, de Gisele Bellot, a São Paulo Companhia Jovem de Dança apresentará o vasto imaginário construído em torno de Carmen, da novela de Prosper Mérimée às inúmeras recriações na música, no balé e na dança. “Carmen”, de Gisele Bellot surge como um território de encontro entre a tradição e a urgência contemporânea.

A programação também conta “Memória em Conta Gotas” e “Samba e Amor”, de Lili de Grammont. A primeira coreografia nasce de fragmentos de memória da artista Lili de Grammont sobre a história de seus pais, Lindomar Castilho e Eliane de Grammont, envolvidos em um dos crimes passionais mais conhecidos do país. Enquanto “Samba e Amor” é um espetáculo de dança contemporânea inspirado na canção homônima de Chico Buarque, que investiga, com ironia e sensibilidade, a sociedade do cansaço.

“Reunir obras tão pessoais e, ao mesmo tempo, tão conectadas com o nosso tempo é um convite para que o público se reconheça nas emoções e nas histórias em cena. A dança, para mim, é esse espaço de memória, investigação e diálogo sensível com o mundo”, comenta Lili de Grammont.

“Iniciativas como esse “Territórios em movimento” reafirmam nosso compromisso com a formação artística aliada à experiência de palco, promovendo encontros potentes entre jovens intérpretes e diferentes linguagens da dança. É na troca com outras companhias e com o público que a dança se fortalece como expressão viva e transformadora”, afirma a diretora artística e educacional da São Paulo Escola de Dança, Inês Bogéa.

Serviço

Territórios em movimento

Programa: “Carmen”, de Gisele Bellot e “Memória em Conta Gotas” e “Samba e Amor”, de Lili de Grammont

Data e horário: 09 de maio às 20h

Local: Teatro Municipal de São José dos Campos - Rua Rubião Júnior, 84 – 3º piso (Shopping Centro)

Entrada gratuita, mediante retirada de ingresso disponibilizado dois dias antes do evento pelo site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo (FCRR)

SÃO PAULO COMPANHIA JOVEM DE DANÇA

A São Paulo Companhia Jovem de Dança, criada pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Cultura, Economia e Indústrias Criativas, em 2025, integra o Curso de Especialização em Dança: Intérprete-Criador em Clássico e Contemporâneo. Composta por 20 jovens bailarinos, a Companhia se estabelece como um espaço de experimentação e desenvolvimento artístico, voltado à inserção qualificada de novos profissionais no campo da dança.

A iniciativa busca ampliar as trajetórias dos participantes e fomentar sua atuação no cenário cultural contemporâneo. Ao vivenciarem o cotidiano de uma companhia — com aulas, ensaios, processos criativos, montagens e apresentações —, aprofundam suas técnicas, desenvolvem autonomia criativa e adquirem experiência profissional. A existência da Companhia Jovem reforça o compromisso da instituição com a arte como força transformadora, constituindo um espaço no qual se ampliam as possibilidades de criação, desenvolvimento artístico e experiência coletiva na dança.

SÃO PAULO ESCOLA DE DANÇA

A São Paulo Escola de Dança é um espaço de escuta, criação e transformação. Criada em 2021 pelo Governo do Estado de São Paulo, é um equipamento da Secretaria da Cultura, Economia e Indústrias Criativas, gerida pela Associação Pró-Dança e dirigida por Inês Bogéa — doutora em artes, bailarina, documentarista e escritora — cuja trajetória traduz o espírito integrador que move a Escola. Comprometida com a construção do conhecimento por meio da dança e de seus múltiplos diálogos com outras linguagens artísticas, a SPED é um território onde a arte pulsa, os saberes se entrelaçam e cada corpo encontra voz e pertencimento. Aqui, a formação técnica caminha lado a lado com a escuta atenta às diferenças. O propósito é formar artistas e cidadãos; democratizar o acesso à linguagem da dança; incentivar a criação, a produção e a reflexão crítica, com cursos — Regulares, Livres, de Extensão e de Especialização — 100% gratuitos. A escola oferece também residências artísticas, intercâmbios culturais e bolsas de estudo e realiza anualmente a Jornada Paulista de Dança — uma mostra de 10 grupos do Estado de São Paulo.

DIREÇÃO ARTÍSTICA E EDUCACIONAL | INÊS BOGÉA Inês Bogéa é uma líder multifacetada na dança e na educação, com vasta experiência na gestão, criação e implementação de projetos culturais, sociais e educacionais de grande impacto. Desde 2008, atua como diretora artística da São Paulo Companhia de Dança, criada pelo Governo do Estado de São Paulo, onde já dirigiu mais de 1.300 espetáculos em 20 países e recebeu 8 prêmios, certificações e indicações nacionais e internacionais. É diretora artística e educacional da São Paulo Escola de Dança, criada pelo Governo do Estado de São Paulo, que se destaca pela inclusão social e formação de mais de 1.300 estudantes, sendo 50% oriundos de vulnerabilidade social. Colaboradora regular em veículos como a Revista Concerto, é cocriadora da coluna 'Dança em Diálogo'. Na área acadêmica, leciona na USP e na FURB. Foi responsável por iniciativas inovadoras, como o curso Dança para Educadores do Sesc-SP e a Mostra Internacional de Dança de SP, em parceria com o Itaú Cultural. Reconhecida com a Medalha Tarsila do Amaral, foi também nomeada pela Critic's Choice of Dance Europe e condecorada com o título de Chavalière de L'Ordre des Arts et des Lettres pelo Ministério da Cultura Francês.

Sobre a Cia de Dança de São José dos Campos

A Companhia de Dança de São José dos Campos, criada em 2005, é um corpo artístico da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, vinculada à Prefeitura do município. Desde março de 2024, está sob direção artística de Lili de Grammont, artista com mais de 30 obras coreográficas, pós-graduada em Direitos Humanos e licenciada pela Rambert Grades (Londres). Ao longo de sua trajetória, a Companhia contou com direções de nomes como Cristina Cará, Ricardo Sheir, Renato Vieira, Marcos Sanches e Marie Bueno. Em sua fase recente, sob a atual direção, a Companhia ampliou sua projeção nacional e internacional, com participação no Festival de Curitiba – Fringe e a realização de sua estreia internacional no Edinburgh Festival Fringe (Escócia), com temporada de 20 apresentações dos espetáculos Voyeur e Samba e Amor. Com atuação contínua em festivais e mostras, como a Jornada Paulista de Dança, a Mostra Internacional de Dança (Itaú Cultural), o Youth American Grand Prix Brasil, Festidança, entre outros, a Companhia consolida sua relevância no cenário da dança contemporânea brasileira.

Sobre a Coreógrafa

Lili de Grammont é coreógrafa, diretora cênica, bailarina, produtora cultural e palestrante. Diretora artística e coreógrafa da Cia de Dança de São José dos Campos, é fundadora do Núcleo Tentáculo e da produtora Tentáculo REC, com atuação em dança, cinema e projetos de impacto social. Graduada em Psicologia e pós-graduada em Direitos Humanos e Responsabilidade Social, Lili desenvolve uma linguagem que articula corpo, dramaturgia e questões contemporâneas. Foi bailarina do Balé da Cidade de São Paulo e da Quasar Cia de Dança, e coreografou para companhias como São Paulo Companhia de Dança e Balé Teatro Guaíra. Em 2023, foi indicada ao Prêmio APCA de Melhor Criação por Memória em Conta Gotas. Seus trabalhos circulam por festivais nacionais e internacionais, destacando-se pela fusão entre rigor físico, sensibilidade e investigação crítica do comportamento humano.