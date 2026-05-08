A estudante Carolina Ferreira, 21 anos, que acusa um professor da Unesp (Universidade Estadual Paulista) de São José dos Campos de estupro, publicou um texto nas redes sociais para celebrar o próprio aniversário. Nele, ela diz que “ainda é uma menina” e que, apesar de tudo, “é feliz, sensível, cheia de sonhos, que ama viver apesar da dor”.

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A dor a levou a deixar a universidade e adiar o sonho de ser dentista. A denúncia do estupro foi feita há duas semanas, por meio de um vídeo nas redes sociais. Segundo ela, o crime ocorreu em 2023, quando ela tinha 18 anos. “Eu sou muito mais do que a violência que sofri”, disse.