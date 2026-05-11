Drogas e materiais usados para o tráfico foram apreendidos em Igaratá, com apoio do GOC (Grupo de Operações com Cães) - Canil da GCM (Guarda Civil Municipal) de Jacareí.
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A ocorrência foi registrada nesta quinta-feira (7) . O cão farejador Conan auxiliou nas buscas e foram localizadas:
- 351 pedras de crack;
- 195 porções de cocaína;
- 23 porções de maconha;
- um tablete de maconha.
Além das drogas, foram apreendidos insumos para o tráfico, dinheiro em espécie e um aparelho celular.