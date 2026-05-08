Um vídeo obtido pela Polícia Civil mostra os momentos que antecederam a execução de Ederson Gonçalves Rodrigues, de 41 anos, em São José dos Campos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
As imagens registram dois suspeitos perseguindo a vítima, que tinha deficiência auditiva, pouco antes dos disparos. Um dos investigados foi preso nesta quarta-feira (6).
O vídeo faz parte da investigação que levou à prisão de Wesley Ferreira dos Reis, conhecido como “Cagão”, apontado como um dos envolvidos no crime. Ele foi preso na noite desta quarta-feira (6), no bairro Jardim dos Ipês.
As gravações mostram Wesley e outro suspeito, identificado como Ricardo Silva de Oliveira, o “Ricardinho”, correndo atrás da vítima momentos antes dos disparos.
Ederson, que tinha deficiência auditiva, foi assassinado em 20 de setembro de 2025. O caso gerou forte repercussão no bairro onde ele morava desde a infância.
Prisão e investigação
Contra Wesley foi cumprido um mandado de prisão temporária de 30 dias expedido pela Justiça. Já Ricardinho segue foragido.
Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 21h14, na rua João Pedro da Rocha. Ederson foi encontrado morto em via pública com diversas perfurações provocadas por tiros.
As investigações apontam que o homicídio pode ter sido motivado por uma desavença anterior entre a vítima e Wesley.
De acordo com relatos obtidos pela polícia, Ederson teria agredido o suspeito com um soco dias antes do assassinato.
Câmeras ajudaram a esclarecer o crime
A identificação dos investigados ocorreu após análise de imagens de câmeras de monitoramento da Prefeitura de São José dos Campos e de estabelecimentos da região.
Segundo o inquérito, Ederson passou parte do dia em uma padaria do bairro consumindo bebida alcoólica. Depois, foi visto caminhando em direção à rua onde acabou morto.
As imagens mostram os suspeitos circulando próximos ao local antes do crime. Em uma das gravações, Wesley e Ricardinho aparecem perseguindo a vítima segundos antes dos tiros.
Ainda conforme a investigação, apenas Ricardinho foi visto retornando pelo mesmo trajeto após os disparos. Moradores relataram que Wesley teria fugido por outra rua.
Histórico criminal
A Polícia Civil informou que Wesley possui antecedentes por ameaça e já foi investigado anteriormente por porte ilegal de arma.
Em um dos casos, uma ex-companheira afirmou ter sido perseguida e ameaçada pelo suspeito.
Ricardinho, que segue foragido, possui passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma e roubo. A polícia acredita que ele esteja escondido em um sítio na região do Buquirinha.
Vítima morava com o pai
Ederson morava com o pai na Vila Paiva. Segundo familiares, ele nasceu com deficiência auditiva e passou por tratamentos especializados durante a infância e adolescência.
A investigação aponta ainda que a vítima enfrentava problemas com dependência química e havia passado por internações em clínicas de reabilitação.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que tenta localizar o segundo suspeito.