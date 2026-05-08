Um vídeo obtido pela Polícia Civil mostra os momentos que antecederam a execução de Ederson Gonçalves Rodrigues, de 41 anos, em São José dos Campos.

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As imagens registram dois suspeitos perseguindo a vítima, que tinha deficiência auditiva, pouco antes dos disparos. Um dos investigados foi preso nesta quarta-feira (6).