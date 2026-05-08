08 de maio de 2026
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CONFIRA O VÍDEO

VEJA: Vídeo mostra execução de deficiente auditivo em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução

Um vídeo obtido pela Polícia Civil mostra os momentos que antecederam a execução de Ederson Gonçalves Rodrigues, de 41 anos, em São José dos Campos.

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As imagens registram dois suspeitos perseguindo a vítima, que tinha deficiência auditiva, pouco antes dos disparos. Um dos investigados foi preso nesta quarta-feira (6).

O vídeo faz parte da investigação que levou à prisão de Wesley Ferreira dos Reis, conhecido como “Cagão”, apontado como um dos envolvidos no crime. Ele foi preso na noite desta quarta-feira (6), no bairro Jardim dos Ipês.

As gravações mostram Wesley e outro suspeito, identificado como Ricardo Silva de Oliveira, o “Ricardinho”, correndo atrás da vítima momentos antes dos disparos.

Ederson, que tinha deficiência auditiva, foi assassinado em 20 de setembro de 2025. O caso gerou forte repercussão no bairro onde ele morava desde a infância.

Prisão e investigação

Contra Wesley foi cumprido um mandado de prisão temporária de 30 dias expedido pela Justiça. Já Ricardinho segue foragido.

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 21h14, na rua João Pedro da Rocha. Ederson foi encontrado morto em via pública com diversas perfurações provocadas por tiros.

As investigações apontam que o homicídio pode ter sido motivado por uma desavença anterior entre a vítima e Wesley.

De acordo com relatos obtidos pela polícia, Ederson teria agredido o suspeito com um soco dias antes do assassinato.

Câmeras ajudaram a esclarecer o crime

A identificação dos investigados ocorreu após análise de imagens de câmeras de monitoramento da Prefeitura de São José dos Campos e de estabelecimentos da região.

Segundo o inquérito, Ederson passou parte do dia em uma padaria do bairro consumindo bebida alcoólica. Depois, foi visto caminhando em direção à rua onde acabou morto.

As imagens mostram os suspeitos circulando próximos ao local antes do crime. Em uma das gravações, Wesley e Ricardinho aparecem perseguindo a vítima segundos antes dos tiros.

Ainda conforme a investigação, apenas Ricardinho foi visto retornando pelo mesmo trajeto após os disparos. Moradores relataram que Wesley teria fugido por outra rua.

Histórico criminal

A Polícia Civil informou que Wesley possui antecedentes por ameaça e já foi investigado anteriormente por porte ilegal de arma.

Em um dos casos, uma ex-companheira afirmou ter sido perseguida e ameaçada pelo suspeito.

Ricardinho, que segue foragido, possui passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma e roubo. A polícia acredita que ele esteja escondido em um sítio na região do Buquirinha.

Vítima morava com o pai

Ederson morava com o pai na Vila Paiva. Segundo familiares, ele nasceu com deficiência auditiva e passou por tratamentos especializados durante a infância e adolescência.

A investigação aponta ainda que a vítima enfrentava problemas com dependência química e havia passado por internações em clínicas de reabilitação.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que tenta localizar o segundo suspeito.

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