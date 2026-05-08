As tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos Donaldo Trump a produtos exportados ao país não impactaram a Embraer. As aeronaves foram um dos produtos sobretaxados com até 40% no ano passado.

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Depois de negociação entre o governo brasileiro e o americano, com apoio da Embraer, os aviões foram retirados da lista, permanecendo uma taxa de 10%, mesmo assim considera alta pelo setor.