A ciclista joseense Manu Ramos, de 12 anos, acaba de conquistar o título de vice-campeã pan-americana de BMX em competição realizada na Colômbia.
O evento, que ocorreu entre os dias 2 e 3 de maio de 2026, reuniu 1.100 atletas e é considerado o maior da modalidade na América Latina.
Histórico e rotina
Manu compete oficialmente desde os quatro anos. Além do recente pódio internacional, acumula os títulos de campeã sul-americana, tricampeã do ranking nacional e ocupa, atualmente, a sexta posição no ranking mundial de sua categoria.
Para manter o desempenho, a atleta conta com apoiadores locais e uma rede de profissionais que inclui técnicos, psicólogo e nutricionista.
Vida escolar
A conciliação entre a vida escolar e os treinos é viabilizada pelo suporte da instituição de ensino, que antecipa conteúdos e atividades para permitir as viagens de competição.
"A escola me ajuda bastante", diz a atleta. "Quando tem atividades, tarefas assim, eles passam antes para eu não ter que ficar repondo depois. Aí, quando é prova, é a mesma coisa", complementa.
A jovem ainda destaca o seu amor pelo esporte: "Ah, o esporte para mim é vida, né? Eu treino BMX faz tempo e eu amo o BMX. Eu gosto muito! Quando eu corro fora, gosto de fazer amigos de fora, viajar para ver como é a cidade e conhecer novos países assim, principalmente amigos".
Próximos passos
Questionada sobre os próximos passos, Manu é categórica: "Meu próximo passo é ser campeã mundial e chegar nas Olimpíadas e numa Copa do Mundo", afirma.
O Campeonato Mundial será realizado em julho, na Austrália. Ela já garantiu a classificação e as passagens, buscando agora recursos complementares para custear as demais despesas da viagem.