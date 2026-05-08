Uma ação do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas e na apreensão de 1,54 kg de entorpecentes variados em São José dos Campos.

A apreensão ocorreu na quinta-feira (7), por volta das 18h, no bairro Vila Iracema.

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