08 de maio de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRÁFICO DE DROGAS

VÍDEO: Homem é preso com 1,54 kg de drogas na V. Iracema, em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Apreensão de drogas em São José dos Campos
Apreensão de drogas em São José dos Campos

Uma ação do 3º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) resultou na prisão de um homem por tráfico de drogas e na apreensão de 1,54 kg de entorpecentes variados em São José dos Campos.

A apreensão ocorreu na quinta-feira (7), por volta das 18h, no bairro Vila Iracema.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Entre os entorpecentes foram localizados:

  • 350 eppendorf de cocaína;
  • 332 porções de dry;
  • 282 porções de crack;
  • 170 porções de maconha.

O responável foi conduzido ao plantão policial, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários