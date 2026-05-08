Um homem foragido da Justiça, condenado por roubo, foi recapturado no bairro Rio Comprido, em Jacareí, após romper e descartar sua tornozeleira eletrônica.
A ocorrência foi registrada nesta quinta-feira (7), por policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).
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O criminoso se livrou do equipamento de monitoramento e tentou fugir por uma mata, mas foi alcançado e contido.
Na varredura pelo local, os agentes encontraram o dispositivo danificado.
O infrator, que já possuía condenação pelo Artigo 157 (roubo), foi levado à Central de Flagrantes de Jacareí, onde retornou ao sistema prisional para cumprir sua pena.