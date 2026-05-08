Um homem foragido da Justiça, condenado por roubo, foi recapturado no bairro Rio Comprido, em Jacareí, após romper e descartar sua tornozeleira eletrônica.

A ocorrência foi registrada nesta quinta-feira (7), por policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior).

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