O Manthiqueira recebe o Barcelona na tarde deste sábado (9), a partir das 15h, no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, pela quarta rodada do grupo 4 da Quinta Divisão do Campeonato Paulista, a ‘Bezinha’.
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E o time da região, comandado pelo técnico Dado Oliveira, vai a campo pressionado para buscar a primeira vitória. Com apenas um ponto somado, está em penúltimo lugar no grupo 4.
Inclusive, esse será um duelo dos desesperados, já que o Barcelona, time de Ibiúna que manda os jogos em São Paulo, ainda não pontuou e perdeu todos os confrontos até agora.
Na rodada passada, a Laranja Mecânica perdeu fora de casa por 2 a 0 para o IAC, em Itaquaquecetuba. Entre os seis participantes do grupo, os quatro primeiros colocados avançam para a segunda fase.
E o Manthiqueira, com um ponto, tem três a menos que o Mauaense, que fecha o G-4. Portanto, uma vitória logo mais poderá embolar o grupo.
No jogo de logo mais, os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). E terá transmissão ao vivo pelo canal YouTube Paulistão.