O Manthiqueira recebe o Barcelona na tarde deste sábado (9), a partir das 15h, no estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá, pela quarta rodada do grupo 4 da Quinta Divisão do Campeonato Paulista, a ‘Bezinha’.

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E o time da região, comandado pelo técnico Dado Oliveira, vai a campo pressionado para buscar a primeira vitória. Com apenas um ponto somado, está em penúltimo lugar no grupo 4.