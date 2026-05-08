Após temporada em Paris e apresentação no Festival de Edimburgo, o espetáculo "Tom na Fazenda" chega ao Teatro Mario Covas, em Caraguatatuba.

Com sessões nos dias 3 e 4 de julho, às 20h, a peça desperta reflexões ao tratar de mentiras, segredos, orientação sexual e questões familiares.

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