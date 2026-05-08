Após temporada em Paris e apresentação no Festival de Edimburgo, o espetáculo "Tom na Fazenda" chega ao Teatro Mario Covas, em Caraguatatuba.
Com sessões nos dias 3 e 4 de julho, às 20h, a peça desperta reflexões ao tratar de mentiras, segredos, orientação sexual e questões familiares.
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A peça
A peça é dirigida por Rodrigo Portella e traz no elenco Armando Babaioff, Denise Del Vecchio, Iano Salomão e Camila Nhary.
O texto de Michel Marc Bouchard conta a história do publicitário Tom (Babaioff), que viaja à fazenda da família para o funeral de seu companheiro. Ao chegar, ele constata que a sogra desconhecia a orientação sexual do filho e é envolvido em uma rede de mentiras criada pelo cunhado.
Produção premiada
A produção brasileira recebeu os prêmios Shell, APCA e APTR com passagens por Canadá, França, Reino Unido, Suíça e Bélgica.
Ingressos
Os ingressos variam entre R$ 25 e R$ 120 e estão à venda pela plataforma Sympla.
O teatro fica na avenida Goiás, nº 187, no Indaiá, Caraguatatuba.