Um homem evadido do sistema prisional durante a saída temporária e procurado pelo crime de roubo foi localizado e preso em São José dos Campos.

A prisão ocorreu na quinta-feira (7), após abordagem na avenida Rui Barbosa, zona norte, e confirmação dos dados pelo aplicativo Muralha Paulista.

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