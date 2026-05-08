Um homem evadido do sistema prisional durante a saída temporária e procurado pelo crime de roubo foi localizado e preso em São José dos Campos.
A prisão ocorreu na quinta-feira (7), após abordagem na avenida Rui Barbosa, zona norte, e confirmação dos dados pelo aplicativo Muralha Paulista.
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Policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram o suspeito em frente a um estabelecimento comercial. Durante a abordagem, ele informou nome falso, mas por meio do aplicativo Muralha Paulista foi identificado por reconhecimento facial.
A equipe confirmou dois mandados de prisão em aberto em seu desfavor referentes ao crime previsto no artigo 157 do Código Penal (roubo) além de mandado de recaptura por evasão durante saída temporária.
Diante dos fatos, ele foi preso e conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu à disposição da Justiça.