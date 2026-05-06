Uma criança de 3 anos morreu após permanecer por mais de 12 horas dentro de um carro sob forte calor. O caso aconteceu no último sábado (2) e passou a ser investigado pelas autoridades por suspeita de negligência.

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O episódio foi registrado no bairro La Rioja Residencial, no estado de Baja California. Segundo informações divulgadas pela imprensa local, a criança foi encontrada inconsciente dentro do veículo, onde a temperatura passava dos 33°C.