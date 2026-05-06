Uma criança de 3 anos morreu após permanecer por mais de 12 horas dentro de um carro sob forte calor. O caso aconteceu no último sábado (2) e passou a ser investigado pelas autoridades por suspeita de negligência.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O episódio foi registrado no bairro La Rioja Residencial, no estado de Baja California. Segundo informações divulgadas pela imprensa local, a criança foi encontrada inconsciente dentro do veículo, onde a temperatura passava dos 33°C.
De acordo com a polícia, a mãe e o menino teriam retornado de uma festa durante a madrugada de sexta-feira (1º). Após estacionar o carro em casa, a mulher teria entrado na residência e dormido, deixando a criança presa à cadeirinha no banco do veículo.
Com o aumento da temperatura ao longo da manhã, o automóvel teria se transformado em um ambiente de calor extremo.
Os serviços de emergência foram acionados por volta das 13h30. Quando as equipes chegaram, encontraram a mãe segurando a criança no colo. Os paramédicos constataram a morte ainda no local.
Peritos apontaram que o menino morreu em decorrência de insolação severa causada pela exposição prolongada ao calor. O corpo também apresentava queimaduras nos braços e nas pernas provocadas pelas altas temperaturas no interior do carro.
Segundo os investigadores, a morte pode ter ocorrido entre 9h e 10h da manhã, horário em que os termômetros já registravam temperaturas acima dos 33°C.
O chefe do Serviço Médico Legal, Cesar Gonzalez Vaca, informou que a autópsia não identificou sinais de violência física. O laudo também apontou que a criança não possuía problemas de saúde anteriores.
O caso é investigado pelo Gabinete do Procurador-Geral de Baja California, que busca esclarecer as circunstâncias da morte.