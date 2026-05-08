08 de maio de 2026
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CONDENADO A 5 ANOS

Foragido do tráfico é localizado e preso em Jacareí

Por Da redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Procurado por tráfico foi preso em Jacaréi
Procurado por tráfico foi preso em Jacaréi

Um homem condenado por tráfico de drogas, com pena de cinco anos e dez meses a cumprir em regime fechado, foi localizado e preso em Jacareí.

A ação ocorreu na Estrada Municipal do Bom Jesus,no bairro Bandeira Branca 2, na quinta-feira (7),

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Durante patrulhamento na região, policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram e abordaram o foragido. Por meio do sistema Muralha Paulista, constatou-se o mandado de prisão em seu desfavor.

Ele foi conduzido ao plantão local onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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