Um homem condenado por tráfico de drogas, com pena de cinco anos e dez meses a cumprir em regime fechado, foi localizado e preso em Jacareí.
A ação ocorreu na Estrada Municipal do Bom Jesus,no bairro Bandeira Branca 2, na quinta-feira (7),
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Durante patrulhamento na região, policiais militares do 41º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistaram e abordaram o foragido. Por meio do sistema Muralha Paulista, constatou-se o mandado de prisão em seu desfavor.
Ele foi conduzido ao plantão local onde permaneceu preso à disposição da Justiça.