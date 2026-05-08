Um homem condenado por tráfico de drogas, com pena de cinco anos e dez meses a cumprir em regime fechado, foi localizado e preso em Jacareí.

A ação ocorreu na Estrada Municipal do Bom Jesus,no bairro Bandeira Branca 2, na quinta-feira (7),

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp