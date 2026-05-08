A Embraer planeja produzir 120 jatos comerciais por ano até 2030, o que representa um aumento de 54% comparado ao volume de entregas do ano passado, que terminou com 78 aeronaves comerciais entregues a clientes em todo o mundo. A principal planta da Embraer para produção de aviões comerciais está em São José dos Campos.
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Além disso, a terceira maior fabricante do mundo projeta produzir 200 jatos executivos anualmente até 2030, um crescimento de 29% ante 2025, e 10 unidades do cargueiro multimissão KC-390 Millennium.
Francisco Gomes Neto, CEO e presidente da Embraer, disse que a companhia vem investindo nos últimos dois anos na expansão das suas plantas no Brasil, Portugal e Estados Unidos, além de focar na otimização da produção, montando mais aeronaves nas mesmas instalações.
“Pretendemos crescer ano a ano. No final dessa década, pretendemos produzir 120 aeronaves comerciais, 200 executivas e 10 KC-390 por ano, entregando todas as aeronaves no prazo para os nossos clientes”, disse o executivo em audioconferência nesta sexta-feira (8), acompanhada por OVALE.
Entregas e receita
A Embraer atingiu US$ 1,4 bilhão (cerca de R$ 7 bilhões) em receitas no primeiro trimestre de 2026 e marcou o maior patamar em um primeiro trimestre, com crescimento de 31% na comparação com o mesmo período do ano passado. O novo recorde foi impulsionado principalmente por Defesa & Segurança e pela Aviação Comercial.
A companhia entregou 44 aeronaves no primeiro trimestre de 2026, aumento de 47% em comparação com as 30 aeronaves do mesmo período em 2025, refletindo “o progresso nas iniciativas de nivelamento de produção implementadas”, segundo avaliação da fabricante.
A carteira de pedidos da empresa acumulou US$ 32,1 bilhões (mais de R$ 160 bilhões), com crescimento de 22% na comparação anual e seu sexto recorde histórico consecutivo.
2025 terminou com recorde de entregas
No ano passado, a Embraer atingiu o recorde histórico de entrega de aeronaves, com 244 aviões. Tal volume não era atingido desde 2010, quando a fabricante alcançou 244 aeronaves em um ano e bateu o recorde da série histórica desde 2000.
A empresa conseguiu entregar 78 jatos comerciais e 155 executivos em 2025, respectivamente com alta de 6,85% e 19% na comparação com as entregas de 2024 – 73 e 130.
O resultado mostra uma tendência de alta nas entregas de aeronaves, e consequentemente de produção. Em 2024, a fabricante entregou 206 aviões e bateu o recorde dos últimos sete anos. Desde 2017, a companhia não conseguia entregar mais do que 200 aviões em um único ano.