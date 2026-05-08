A Embraer planeja produzir 120 jatos comerciais por ano até 2030, o que representa um aumento de 54% comparado ao volume de entregas do ano passado, que terminou com 78 aeronaves comerciais entregues a clientes em todo o mundo. A principal planta da Embraer para produção de aviões comerciais está em São José dos Campos.

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Além disso, a terceira maior fabricante do mundo projeta produzir 200 jatos executivos anualmente até 2030, um crescimento de 29% ante 2025, e 10 unidades do cargueiro multimissão KC-390 Millennium.