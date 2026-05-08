A Polícia Militar e a GCM (Guarda Civil Municipal) prenderam cinco homens por furto de veículos na zona sul de São José dos Campos em um veículo envolvido em furtos. A ação ocorreu na avenida Itabaiana nesta quinta-feira (7), por volta das 12h30.

Equipes da Força Tática do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) receberam informações do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) sobre um GM/Vectra suspeito de crimes na região. O carro foi avistado inicialmente na avenida George Eastman e interceptado pelas equipes na avenida Itabaiana, zona sul da cidade.

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