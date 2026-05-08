A Polícia Militar e a GCM (Guarda Civil Municipal) prenderam cinco homens por furto de veículos na zona sul de São José dos Campos em um veículo envolvido em furtos. A ação ocorreu na avenida Itabaiana nesta quinta-feira (7), por volta das 12h30.
Equipes da Força Tática do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) receberam informações do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) sobre um GM/Vectra suspeito de crimes na região. O carro foi avistado inicialmente na avenida George Eastman e interceptado pelas equipes na avenida Itabaiana, zona sul da cidade.
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Durante a vistoria no automóvel, os policiais apreenderam dois módulos de ignição, uma chave grifo, uma chave de fenda e diversos cabos.
No momento da abordagem, foi confirmado que outros dois integrantes do grupo já haviam sido presos em flagrante pela GCM (Guarda Civil Municipal) após furtarem um Jeep Renegade. Esses suspeitos haviam desembarcado do Vectra para realizar o furto e fugido a pé, enquanto os três restantes permaneceram no carro e foram detidos pela PM.
As ferramentas foram apreendidas e os cinco envolvidos foram apresentados no distrito policial e ficaram presos à disposição da Justiça