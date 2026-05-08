“Fiquei preocupada com a reação e corri para a médica dela.”

O relato é da administradora Ingrid Gabriele Rodrigues Alves de Oliveira, de 34 anos, mãe da menina de 6 anos, de São José dos Campos, que apresentou feridas na pele, coceira intensa e inchaço após usar roupas lavadas com produtos da Ypê incluídos em lote recolhido pela Anvisa.

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