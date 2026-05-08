Um motociclista de 35 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente com um ônibus na manhã desta sexta-feira (8), em Campos do Jordão.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu na rua Dr. José Mestres, no cruzamento com a Estrada do Monte Cristo. Equipes de resgate foram acionadas para prestar atendimento à vítima.