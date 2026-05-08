Um motociclista de 35 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente com um ônibus na manhã desta sexta-feira (8), em Campos do Jordão.
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De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu na rua Dr. José Mestres, no cruzamento com a Estrada do Monte Cristo. Equipes de resgate foram acionadas para prestar atendimento à vítima.
Segundo os bombeiros, o homem apresentava trauma na região do pescoço e dificuldade para respirar. Diante da gravidade dos ferimentos, foi solicitado apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar para o resgate aeromédico.
Após os primeiros atendimentos no local, o motociclista foi encaminhado ao Hospital Regional de Taubaté. Até o momento, não foram divulgadas novas informações sobre o estado de saúde da vítima.
As circunstâncias do acidente ainda devem ser apuradas.