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ACIDENTE

Motociclista fica ferido após batida com ônibus em Campos

Por Da redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Governo de SP
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Um motociclista de 35 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente com um ônibus na manhã desta sexta-feira (8), em Campos do Jordão.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu na rua Dr. José Mestres, no cruzamento com a Estrada do Monte Cristo. Equipes de resgate foram acionadas para prestar atendimento à vítima.

Segundo os bombeiros, o homem apresentava trauma na região do pescoço e dificuldade para respirar. Diante da gravidade dos ferimentos, foi solicitado apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar para o resgate aeromédico.

Após os primeiros atendimentos no local, o motociclista foi encaminhado ao Hospital Regional de Taubaté. Até o momento, não foram divulgadas novas informações sobre o estado de saúde da vítima.

As circunstâncias do acidente ainda devem ser apuradas.



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