Um casal foi preso após roubar R$ 539 em mercadorias de um estabelecimento comercial na rua Inconfidência, em São José dos Campos. Durante o crime, eles agrediram e ameaçaram uma funcionária.

A ocorrência foi registrada na quinta-feira (7), quando policiais militares do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) foram acionados via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para intervir em um roubo em andamento.

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