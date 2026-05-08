Um homem procurado pela Justiça por homicídio foi preso no bairro Tamandaré, em Guaratinguetá. A ação aconteceu na manhã de quinta-feira (7), quando policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) patrulhavam a área.

O suspeito tentou fugir para uma área de mata quando avistou a viatura. Ele chegou a subir no telhado de diversas residências, mas foi capturado após cerco com apoio aéreo do helicóptero Águia.

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