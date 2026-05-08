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TRAGÉDIA

Motociclista morre prensado entre caminhão e ônibus em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Um motociclista morreu após ser prensado entre um ônibus e um caminhão na rodovia Rio-Santos (BR-101), em Ubatuba, no Litoral Norte. O acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (8).

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A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que o acidente aconteceu por volta das 8h, no km 50,3 da pista no sentido Rio de Janeiro.

O trânsito estava lento no trecho e, durante uma parada repentina dos veículos, houve um engavetamento. A motocicleta estava entre o ônibus e o caminhão e acabou sendo prensada.

Segundo a PRF, o motociclista morreu no local e os motoristas do ônibus e do caminhão não se feriram.

Os dois motoristas foram submetidos ao teste do bafômetro, que não apontou consumo de álcool. A perícia técnica será feita no local do acidente. O caso será investigado.

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