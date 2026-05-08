Um motociclista morreu após ser prensado entre um ônibus e um caminhão na rodovia Rio-Santos (BR-101), em Ubatuba, no Litoral Norte. O acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (8).

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A PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que o acidente aconteceu por volta das 8h, no km 50,3 da pista no sentido Rio de Janeiro.