Uma carreta foi atingida por um incêndio na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Pindamonhangaba, na altura do km 102, na madrugada desta sexta-feira (8). O motorista ficou ferido.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio ocorreu por volta de 4h35, na pista sentido São Paulo. A carga da carreta foi preservada.