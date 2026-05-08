08 de maio de 2026
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URGENTE: Carreta pega fogo na Dutra, em Pinda; motorista é ferido

Por Da redação | Pindamonhangaba
| Tempo de leitura: 1 min
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@barbaratrindade @bombeirostaubate
Corpo de Bombeiros combate o fogo na carreta
Corpo de Bombeiros combate o fogo na carreta

Uma carreta foi atingida por um incêndio na rodovia Presidente Dutra, no trecho de Pindamonhangaba, na altura do km 102, na madrugada desta sexta-feira (8). O motorista ficou ferido.

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio ocorreu por volta de 4h35, na pista sentido São Paulo. A carga da carreta foi preservada.

Ainda não há informações sobre a causa do incêndio e a situação de saúde atualizada do motorista. O local foi interditado para o atendimento dos bombeiros e das equipes de socorro.

* Matéria em atualização

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