A Prefeitura de Guaratinguetá prepara um novo concurso público com previsão de 87 vagas em diversas áreas. O certame está em fase de contratação da empresa que deverá conduzir as provas, e o edital deverá ser divulgado em breve com oportunidades com salário de até R$ 17.657,82.

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As vagas visam à contratação imediata e à formação de cadastro reserva. Há oportunidades para quem possui ensino fundamental completo na função de ajudante geral, com salário de R$ 1.964,03.