A Prefeitura de Guaratinguetá prepara um novo concurso público com previsão de 87 vagas em diversas áreas. O certame está em fase de contratação da empresa que deverá conduzir as provas, e o edital deverá ser divulgado em breve com oportunidades com salário de até R$ 17.657,82.
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As vagas visam à contratação imediata e à formação de cadastro reserva. Há oportunidades para quem possui ensino fundamental completo na função de ajudante geral, com salário de R$ 1.964,03.
Já para os níveis médio e técnico, há 33 vagas distribuídas entre as funções de escriturário, auxiliar de saúde bucal, técnico de enfermagem, agente de trânsito, motorista e inspetor de alunos.
Ao todo, 54 vagas são destinadas a profissionais de nível superior. Os salários chegam a R$ 17.657,82 para o cargo de médico de saúde da família. Também há oportunidades para procurador municipal, engenheiros (civil, ambiental e trânsito), arquiteto, psicólogo, assistente social, entre outras. Na área da educação, há vagas para postos administrativos, de gestão e também para formação de cadastro reserva de professores.
Como participar
Os interessados devem acompanhar as novidades e a publicação do edital oficial por meio do site da Prefeitura de Guaratinguetá e do Diário Oficial do Município.