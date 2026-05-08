Trailers de alimentação regularizados em São José dos Campos poderão instalar televisão e banheiros químicos durante a Copa do Mundo. A iniciativa visa aproveitar a demanda sazonal gerada pelos jogos para alavancar os lucros e oferecer mais conforto aos clientes.
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O prefeito Anderson Farias (PSD) compartilhou a decisão durante a cerimônia de entrega de alvarás aos proprietários de trailers, na quinta-feira (7).
A OVALE, Anderson ressaltou que os empresários terão responsabilidades para que a instalação seja viável.
Solicitação foi feita pelos comerciantes
Ele explicou que a medida é, antes de tudo, uma estratégia de negócios que visa atrair quem trabalha nos arredores e não terá tempo hábil ou oportunidade de se deslocar para assistir aos jogos em outro lugar.
"Eles solicitaram [os proprietários], foi uma solicitação por parte deles para poder ter um banheiro para poder assistir ao jogo, melhor isso do que usar de forma inadequada. E é tudo pelo custo deles, eles vão contratar, eles são responsáveis pela limpeza e é só nesse período da Copa", explicou.
Ele também ressaltou que a instalação dos banheiros não é livre. Será necessário solicitar autorização prévia e cada caso será analisado separadamente.
Trailers regulares
A medida é exclusiva para trailers regulamentados. Entre março e abril de 2026, foram emitidos 60 alvarás de funcionamento, visando garantir a segurança jurídica dos proprietários e a conformidade dos produtos com a legislação.