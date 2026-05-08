Trailers de alimentação regularizados em São José dos Campos poderão instalar televisão e banheiros químicos durante a Copa do Mundo. A iniciativa visa aproveitar a demanda sazonal gerada pelos jogos para alavancar os lucros e oferecer mais conforto aos clientes.

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O prefeito Anderson Farias (PSD) compartilhou a decisão durante a cerimônia de entrega de alvarás aos proprietários de trailers, na quinta-feira (7).