08 de maio de 2026
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EMPREENDEDORISMO

Trailers de lanches terão TV e banheiros durante a Copa em SJC

Por Luyse Camargo | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Trailers de alimentação regularizados em São José dos Campos poderão instalar televisão e banheiros químicos durante a Copa do Mundo. A iniciativa visa aproveitar a demanda sazonal gerada pelos jogos para alavancar os lucros e oferecer mais conforto aos clientes.

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O prefeito Anderson Farias (PSD) compartilhou a decisão durante a cerimônia de entrega de alvarás aos proprietários de trailers, na quinta-feira (7).

A OVALE, Anderson ressaltou que os empresários terão responsabilidades para que a instalação seja viável.

Solicitação foi feita pelos comerciantes

Ele explicou que a medida é, antes de tudo, uma estratégia de negócios que visa atrair quem trabalha nos arredores e não terá tempo hábil ou oportunidade de se deslocar para assistir aos jogos em outro lugar.

"Eles solicitaram [os proprietários], foi uma solicitação por parte deles para poder ter um banheiro para poder assistir ao jogo, melhor isso do que usar de forma inadequada. E é tudo pelo custo deles, eles vão contratar, eles são responsáveis pela limpeza e é só nesse período da Copa", explicou.

Ele também ressaltou que a instalação dos banheiros não é livre. Será necessário solicitar autorização prévia e cada caso será analisado separadamente.

Trailers regulares

A medida é exclusiva para trailers regulamentados. Entre março e abril de 2026, foram emitidos 60 alvarás de funcionamento, visando garantir a segurança jurídica dos proprietários e a conformidade dos produtos com a legislação.

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