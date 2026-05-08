Dois homens e uma mulher vão responder por um homicídio cometido em Caraguatatuba no dia 21 de abril deste ano. A vítima foi o motociclista Carlos Natã Azevedo de Moraes, de 21 anos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Alvos de denúncia oferecida pelo promotor Renato Queiroz de Lima, do Ministério Público, a acusação formal contra os três suspeitos foi aceita pelo Judiciário na última terça-feira (5), apontando que o crime teve as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.
No inquérito aberto para apurar os fatos, a Polícia Civil verificou que, na data do crime, um dos denunciados discutiu e brigou com Carlos Natã por razões consideradas banais.
Após o confronto, ele ameaçou o outro homem de morte e, acompanhado pelos outros dois acusados, aguardou a vítima sair do local.
Leia mais: Acidente: Natanzinho é enterrado na região; família cobra justiça
Leia mais: Pai contesta acidente e aponta perseguição na morte de jovem
Perseguição ao motociclista
Segundo a denúncia, o trio entrou em um carro e passou a perseguir Carlos Natã, que conduzia uma motocicleta pelas ruas da cidade.
Ainda conforme a investigação, durante a perseguição, o motorista emparelhou o veículo com a motocicleta em alta velocidade, buzinando e chamando a atenção da vítima antes de imprensá-la contra uma van estacionada.
A colisão provocou ferimentos fatais no condutor da moto. O Ministério Público sustenta que os outros dois denunciados incentivaram o autor do homicídio durante toda a ação criminosa.