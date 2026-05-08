Dois homens e uma mulher vão responder por um homicídio cometido em Caraguatatuba no dia 21 de abril deste ano. A vítima foi o motociclista Carlos Natã Azevedo de Moraes, de 21 anos.

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Alvos de denúncia oferecida pelo promotor Renato Queiroz de Lima, do Ministério Público, a acusação formal contra os três suspeitos foi aceita pelo Judiciário na última terça-feira (5), apontando que o crime teve as qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.