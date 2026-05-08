08 de maio de 2026
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GLOBAL BIG DAY

SJC recebe evento mundial de observação de aves aberto ao público

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Imagem ilustrativa
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Amantes da natureza poderão participar de um evento internacional de observação de aves e auxiliar na catalogação científica de espécies. O Global Big Day, uma das maiores mobilizações científicas do mundo, acontecerá simultaneamente por 24 horas em diversos países neste sábado (9), com ações em São José dos Campos e em São Francisco Xavier.

O objetivo é produzir um material que servirá de base para pesquisas.

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Ciência 

Equipes de voluntários, especialistas e demais interessados estarão distribuídas em pontos estratégicos para observar aves e catalogar as espécies encontradas. Os dados coletados são inseridos na plataforma global eBird, servindo de base para estudos de monitoramento e para elaboração de estratégias de conservação ambiental em todo o planeta.

Além da contagem, o evento vai proporcionar conexão com a natureza, troca de conhecimentos e convivência entre diferentes gerações.

Como participar

A atividade é gratuita e aberta a todos os públicos. Não é necessário ter conhecimento prévio em ornitologia.

Para participar, é necessário se inscrever por meio de formulário online. Clique aqui para realizar a inscrição.

A organização recomenda que os participantes usem roupas confortáveis, cores discretas e, se possível, levem binóculos ou câmeras fotográficas.

Locais e horários

Equipe Araponga — Ilá Fauna, São Francisco Xavier | 7h
Equipe Carcará — RPPN Alto do Deco, São Francisco Xavier | 7h 
Equipe Colhereiro — Bairro de Lavras, São Francisco Xavier | 7h 
Equipe Jacutinga — Bairro dos Remédios, São Francisco Xavier | 7h 
Equipe Fim-fim — Parque Vicentina Aranha | 7h30 
Equipe Juruva — Sítio Passarim, São Francisco Xavier | 7h 
Equipe Jacurutu – Passarinhada Kids — Parque dos Pássaros, São Francisco Xavier | 7h30 
Equipe Japu — Baixo Santa Bárbara, São Francisco Xavier | 7h
Equipe Saracura — Casa Ritus, São Francisco Xavier | 7h 
Equipe Suindara — Silo da Coruja, São Francisco Xavier | 7h
Equipe Tucanuçu — Parque Santos Dumont | 7h
Equipe Tuim — Parque Ribeirão Vermelho | 7h

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