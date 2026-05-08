Amantes da natureza poderão participar de um evento internacional de observação de aves e auxiliar na catalogação científica de espécies. O Global Big Day, uma das maiores mobilizações científicas do mundo, acontecerá simultaneamente por 24 horas em diversos países neste sábado (9), com ações em São José dos Campos e em São Francisco Xavier.

O objetivo é produzir um material que servirá de base para pesquisas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Ciência