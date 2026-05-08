Uma operação da 2ª Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de São José dos Campos resultou na apreensão de mais de 10 quilos de drogas na zona sudeste da cidade, nessa quarta-feira (7). A ação foi realizada por policiais civis no bairro Jardim Colorado.

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Segundo a polícia, o imóvel – um casebre – investigado era utilizado para o preparo, armazenamento e comercialização de entorpecentes. As equipes chegaram ao local após receberem denúncias sobre movimentações ligadas ao tráfico de drogas na região.