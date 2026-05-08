Uma operação da 2ª Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de São José dos Campos resultou na apreensão de mais de 10 quilos de drogas na zona sudeste da cidade, nessa quarta-feira (7). A ação foi realizada por policiais civis no bairro Jardim Colorado.
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Segundo a polícia, o imóvel – um casebre – investigado era utilizado para o preparo, armazenamento e comercialização de entorpecentes. As equipes chegaram ao local após receberem denúncias sobre movimentações ligadas ao tráfico de drogas na região.
Durante a operação, os suspeitos perceberam a aproximação dos policiais e fugiram em direção a uma área de mata próxima. Apesar das buscas, ninguém foi preso.
Na vistoria realizada dentro da residência, os agentes encontraram uma estrutura improvisada usada para manipular e embalar drogas.
Drogas apreendidas
Foram apreendidos aproximadamente 5,3 quilos de maconha, distribuídos em 1.770 porções e parte a granel, além de cerca de 4,8 quilos de cocaína acondicionados em eppendorfs e porções fracionadas.
Os policiais também localizaram 362 gramas de derivados de maconha, como haxixe e dry, além de 10 mil eppendorfs vazios utilizados para o preparo e venda de entorpecentes.
De acordo com a Polícia Civil, todo o material foi encaminhado para perícia técnica. O caso foi registrado como tráfico de drogas e será investigado por meio de inquérito policial. A operação contou com duas viaturas e cinco policiais civis.