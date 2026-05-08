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MÚSICA

Tom Jobim recebe homenagem em espetáculo gratuito em SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
'Yulle-Tributo a Tom Jobim'
'Yulle-Tributo a Tom Jobim'

O Teatro Municipal recebe o musical "Yulle-Tributo a Tom Jobim". Um musical gratuito que une música e literatura para celebrar a obra do compositor, ícone da música brasileira, sob uma perspectiva feminina e contemporânea.

A apresentação acontece na próxima quinta-feira (14), às 19h no Teatro Municipal.

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O Espetáculo

O projeto Yulle propõe uma experiência integrada. Enquanto o quarteto explora a sonoridade da Bossa Nova, a apresentação é entremeada por narrações que revelam curiosidades sobre as canções e o contexto histórico dos parceiros de Tom Jobim. 

O grupo é formado por Julia Skinovsky (voz e direção musical), Wannie Ramos (saxofone e arranjos), Liliana Bertolini (convidada - piano, flauta e arranjos) e Sylvio Band (convidado- washboard e narração)

Ingressos

O evento possui entrada gratuita e classificação etária livre. O espetáculo contará com intérpretes de Libras.

O Teatro Municipal fica na rua Rubião Júnior,nº 84, 3º piso do Shopping Centro, São José dos Campos.

Informações (WhatsApp): (12) 99740-4427

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