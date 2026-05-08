O Teatro Municipal recebe o musical "Yulle-Tributo a Tom Jobim". Um musical gratuito que une música e literatura para celebrar a obra do compositor, ícone da música brasileira, sob uma perspectiva feminina e contemporânea.

A apresentação acontece na próxima quinta-feira (14), às 19h no Teatro Municipal.

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