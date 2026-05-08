Um adolescente de 16 anos foi baleado por ciúmes em Taubaté. Ele foi socorrido na noite dessa quinta-feira (7), após ser atingido por disparo de arma de fogo, em caso registrado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio.
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De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima deu entrada inicialmente na UBS San Marino, em Taubaté. Depois, o adolescente foi transferido para o Hospital Regional, porque a primeira unidade não tinha estrutura adequada para o procedimento necessário.
O caso foi comunicado à Polícia Militar pelo Copom. Ao chegarem à unidade de saúde, os policiais encontraram o adolescente acompanhado dos pais. A ocorrência foi registrada no plantão da Polícia Civil de Taubaté como homicídio tentado.
Motivação aponta desavença por ciúmes
Segundo o registro policial, a motivação inicial apontada foi uma desavença por ciúmes envolvendo uma adolescente. A Polícia Civil investiga o caso.
O boletim aponta que o adolescente foi atingido por um disparo na mão. A mãe da vítima relatou à polícia que o filho chegava à casa de uma tia, no acesso da rua Tenente Mauro Francisco dos Santos, quando ouviu um estampido e percebeu que havia sido baleado.
Ainda conforme o relato registrado, o adolescente disse ter visto quatro pessoas em bicicletas no momento da ação. A identificação dos envolvidos não foi confirmada, segundo o próprio boletim.
Polícia investiga o caso
A Polícia Civil registrou que a vítima e familiares conhecem possíveis envolvidos, mas a autoria ainda depende de investigação. No boletim, dois autores aparecem como desconhecidos.
No local relacionado à ocorrência, foram apreendidos três estojos deflagrados e um projétil, que foram lacrados para análise. A equipe da Deic também foi acionada e esteve no hospital onde o adolescente recebia atendimento.
Até a emissão do boletim de ocorrência, não havia prisão em flagrante. O caso ficou sob apreciação da autoridade policial e deve seguir com diligências para identificar os autores dos disparos.