Um adolescente de 16 anos foi baleado por ciúmes em Taubaté. Ele foi socorrido na noite dessa quinta-feira (7), após ser atingido por disparo de arma de fogo, em caso registrado pela Polícia Civil como tentativa de homicídio.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima deu entrada inicialmente na UBS San Marino, em Taubaté. Depois, o adolescente foi transferido para o Hospital Regional, porque a primeira unidade não tinha estrutura adequada para o procedimento necessário.