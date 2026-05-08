A Embraer atingiu US$ 1,4 bilhão (R$ 7 bilhões) em receitas no primeiro trimestre de 2026 e marcou o maior patamar em um primeiro trimestre, com crescimento de 31% na comparação com o mesmo período do ano passado. O novo recorde foi impulsionado principalmente por Defesa & Segurança e pela Aviação Comercial.
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A empresa também registrou no período EBIT ajustado de US$ 94 milhões com margem de 6,5% (versus 5,6% um ano antes), mantendo forte foco em eficiência.
O lucro líquido ajustado foi de US$ 27,7 milhões – no mesmo trimestre de 2025, era de US$ 50 milhões. Já o lucro líquido atribuível aos acionistas e o lucro líquido por ação foram de US$ 33,4 milhões e US$ 0,1856 respectivamente – um ano antes, os valores estavam em US$ 73,4 milhões e US$ 0,3997.
Na linha de investimentos, a Embraer reportou US$ 98,8 milhões – portanto, acima dos US$ 88,2 milhões do primeiro trimestre de 2025. Na soma com os valores investidos na Eve, o total é de US$ 148,6 milhões no período, também acima dos US$ 124,5 milhões no mesmo trimestre de 2025.
Desempenho por unidade de negócio
Destaque no primeiro trimestre, Defesa & Segurança chegou a US$ 227 milhões em receitas, com aumento de 63% na comparação ano a ano. O resultado se deve ao maior reconhecimento de receitas do avião KC-390 relacionado à carteira de clientes e ao estágio de produção, bem como ao aumento do ritmo de produção do A-29 Super Tucano.
A margem bruta aumentou de 12,3% para 26,8% em relação ao ano anterior, enquanto a margem EBIT ajustada aumentou de -1,6%, para 17%, sustentada pelo impacto positivo de itens pontuais.
A Aviação Comercial também se destacou com receitas de US$ 293 milhões no trimestre e aumento de 45% em relação ano anterior – explicado principalmente por maiores volumes e preços.
Na Aviação Executiva, as receitas totalizaram US$ 418 milhões no trimestre, número 30% superior ao período equivalente de 2025, devido a maiores volumes e mix de produtos. Por sua vez, Serviços & Suporte chegou a US$ 490 milhões no trimestre em receitas, com 15% de crescimento em relação ao ano passado – puxado por maiores volumes em todos os segmentos, especialmente Defesa & Segurança.
Entregas e carteira de pedidos
A Embraer entregou 44 aeronaves no primeiro trimestre de 2026, um aumento de 47% em comparação com as 30 aeronaves do trimestre que abriu 2025, refletindo o progresso nas iniciativas de nivelamento de produção implementadas. A carteira de pedidos da empresa acumulou US$ 32,1 bilhões, com crescimento de 22% na comparação anual e seu sexto recorde histórico consecutivo.