A Embraer atingiu US$ 1,4 bilhão (R$ 7 bilhões) em receitas no primeiro trimestre de 2026 e marcou o maior patamar em um primeiro trimestre, com crescimento de 31% na comparação com o mesmo período do ano passado. O novo recorde foi impulsionado principalmente por Defesa & Segurança e pela Aviação Comercial.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A empresa também registrou no período EBIT ajustado de US$ 94 milhões com margem de 6,5% (versus 5,6% um ano antes), mantendo forte foco em eficiência.