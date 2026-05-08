O Litoral Norte paulista tem seis praias sinalizadas como impróprias para banho neste fim de semana.

A informação é do boletim da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), que aponta a qualidade das praias considerando o número de bactérias encontradas no mar.

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Praias impróprias