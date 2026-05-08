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BALNEABILIDADE

Litoral Norte tem seis praias impróprias neste fim de semana

Por Da redação | Litoral Norte
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Cetesb
Litoral Norte tem seis praias impróprias para banho
Litoral Norte tem seis praias impróprias para banho

O Litoral Norte paulista tem seis praias sinalizadas como impróprias para banho neste fim de semana.

A informação é do boletim da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), que aponta a qualidade das praias considerando o número de bactérias encontradas no mar.

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Praias impróprias

Ubatuba tem três praias comprometidas: Itamambuca, Itaguá (em dois pontos). Em Caraguatatuba, a atenção é com a Prainha. Em São Sebastião e Ilhabela, o banhista deve evitar as praias de São Francisco e Praia do Julião, respectivamente.

As localidades estão fisicamente sinalizadas com a bandeira vermelha da Cetesb.

Riscos

 A contaminação ocorre por esgoto ou por detritos trazidos por chuva intensa. Há risco de doenças intestinais e dermatológicas graves.

Atualização

O próximo boletim traz uma reavaliação das condições das praias na quarta-feira (14). Até lá, a classificação atual permanece válida.

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