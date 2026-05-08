O Litoral Norte paulista tem seis praias sinalizadas como impróprias para banho neste fim de semana.
A informação é do boletim da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), que aponta a qualidade das praias considerando o número de bactérias encontradas no mar.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Praias impróprias
Ubatuba tem três praias comprometidas: Itamambuca, Itaguá (em dois pontos). Em Caraguatatuba, a atenção é com a Prainha. Em São Sebastião e Ilhabela, o banhista deve evitar as praias de São Francisco e Praia do Julião, respectivamente.
As localidades estão fisicamente sinalizadas com a bandeira vermelha da Cetesb.
Riscos
A contaminação ocorre por esgoto ou por detritos trazidos por chuva intensa. Há risco de doenças intestinais e dermatológicas graves.
Atualização
O próximo boletim traz uma reavaliação das condições das praias na quarta-feira (14). Até lá, a classificação atual permanece válida.