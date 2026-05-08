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DENÚNCIA ANÔNIMA

Mulher agride a mãe de 74 anos e é presa em São Sebastião

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

Uma mulher foi presa em São Sebastião, acusada de agredir a própria mãe, uma idosa de 74 anos.

A ação ocorreu na quarta-feira (6), no bairro Mareias, após denúncia e solicitação de intervenção via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).

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Em diligência ao local informado, policiais militares do 20º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) constataram que ela havia cometido o crime de violência doméstica e maus-tratos contra pessoa idosa.

Diante dos fatos, ela foi conduzida ao distrito policial e permaneceu presa, à disposição da Justiça.

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