Uma mulher foi presa em São Sebastião, acusada de agredir a própria mãe, uma idosa de 74 anos.

A ação ocorreu na quarta-feira (6), no bairro Mareias, após denúncia e solicitação de intervenção via Copom (Centro de Operações da Polícia Militar).

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