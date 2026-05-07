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INVESTIGAÇÃO

Adolescentes sofrem estupro após fuga de abrigo em SJC

Por Jesse Nascimento | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução

Um crime brutal mobiliza a Polícia Civil de São José dos Campos nesta quinta-feira (07/05).

Duas adolescentes, de 13 e 15 anos, foram vítimas de violência sexual após fugirem de uma entidade assistencial no bairro Monte Castelo.

A reportagem teve acesso  ao boletim de ocorrência que detalha a emboscada na região central da cidade.

O plano de fuga e a emboscada

De acordo com o registro oficial, a ação foi articulada na tarde de quarta-feira (6) por uma terceira adolescente, de 16 anos.

 Ela teria convencido as outras duas menores a deixarem o abrigo e as conduziu até a Rua Coronel José Monteiro, no Centro.

No local, as vítimas foram levadas a um quarto e apresentadas a um homem conhecido como “Carioca”.

As jovens relataram que se sentiram enganadas, pois não sabiam o que ocorreria no endereço.

Detalhes da violência e investigação

O agressor, descrito como um homem pardo, careca e que usava colete de guardador de carros, estuprou as duas menores.

Para tentar disfarçar a saída das jovens do prédio, o criminoso entregou panfletos a elas.

Pontos cruciais da investigação:

  • Câmeras: O quarto utilizado no crime possuía monitoramento voltado para a via pública.

  • Aliciamento: A adolescente de 16 anos recebeu dinheiro do agressor após o crime para comprar bebidas e maconha.

  • Ameaças: Ao retornarem à instituição, a jovem que planejou a fuga ameaçou agredir as vítimas caso contassem a verdade.

    • Atendimento e providências legais

    As menores retornaram ao abrigo por volta das 20h e foram encaminhadas ao Hospital da Vila, onde receberam medicação e atendimento médico de emergência.

    A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São José dos Campos já instaurou inquérito e requisitou os exames sexológicos necessários. A polícia agora trabalha para localizar o paradeiro de "Carioca" e entender a extensão da participação da adolescente que coordenou a saída das vítimas.

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