Um crime brutal mobiliza a Polícia Civil de São José dos Campos nesta quinta-feira (07/05).

Duas adolescentes, de 13 e 15 anos, foram vítimas de violência sexual após fugirem de uma entidade assistencial no bairro Monte Castelo.

A reportagem teve acesso ao boletim de ocorrência que detalha a emboscada na região central da cidade.

O plano de fuga e a emboscada