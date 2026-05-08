A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para mudanças bruscas no tempo entre esta sexta-feira (8) e domingo (10). A previsão aponta ventos fortes, chuva intensa e queda nas temperaturas em diversas regiões paulistas por causa da chegada de uma frente fria seguida de uma massa de ar polar.

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Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), a sexta-feira deve ser marcada por rajadas de vento provocadas pelas condições que antecedem a frente fria. Em cidades das regiões de Presidente Prudente, Araçatuba, Bauru, Sorocaba e Grande São Paulo, os ventos podem variar entre 50 km/h e 70 km/h.