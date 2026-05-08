A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para mudanças bruscas no tempo entre esta sexta-feira (8) e domingo (10). A previsão aponta ventos fortes, chuva intensa e queda nas temperaturas em diversas regiões paulistas por causa da chegada de uma frente fria seguida de uma massa de ar polar.
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Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), a sexta-feira deve ser marcada por rajadas de vento provocadas pelas condições que antecedem a frente fria. Em cidades das regiões de Presidente Prudente, Araçatuba, Bauru, Sorocaba e Grande São Paulo, os ventos podem variar entre 50 km/h e 70 km/h.
Nas áreas próximas à divisa com o Paraná, principalmente em Marília, Itapeva e Registro, as rajadas podem alcançar até 85 km/h em alguns pontos.
No sábado (9), a frente fria começa a avançar pelo estado, aumentando as chances de chuva mais forte, especialmente nas regiões do oeste e sul paulista. As áreas de Presidente Prudente e Marília estão entre as que podem registrar maior volume de precipitação.
Já no domingo (10), o sistema avança sobre outras regiões paulistas e deve provocar temporais isolados, raios e ventos entre 40 km/h e 50 km/h. A previsão indica acumulados de chuva entre 20 mm e 30 mm por dia em cidades da Baixada Santista, Registro, Itapeva, Sorocaba, Marília e Grande São Paulo.
Com a chegada da massa de ar polar, as temperaturas devem cair de forma acentuada a partir da noite de domingo. Entre segunda-feira (11) e quarta-feira (13), algumas cidades do interior paulista podem registrar mínimas abaixo de 10°C. Na capital paulista, os termômetros devem chegar a 12°C durante as madrugadas.
A Defesa Civil também alerta para possibilidade de nevoeiros na faixa leste do estado e orienta a população a tomar cuidados durante o período de instabilidade.
Entre as recomendações estão evitar ficar próximo de árvores e estruturas metálicas durante ventos fortes, não enfrentar áreas alagadas e manter portas e janelas fechadas durante temporais.
O órgão também pede atenção especial com crianças, idosos, pessoas em situação de vulnerabilidade e animais domésticos por causa da queda nas temperaturas.
A população pode receber alertas gratuitos da Defesa Civil enviando o CEP por SMS para o número 40199.
Em casos de emergência, os contatos são:
- Defesa Civil: 199
- Corpo de Bombeiros: 193
- Polícia Militar: 190