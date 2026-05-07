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ACIDENTE

Motociclista fica ferido após bater em defensa na Tamoios

Por Leandro Vaz | Paraibuna
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Motociclista fica ferido após bater em defensa metálica na Tamoios
Motociclista fica ferido após bater em defensa metálica na Tamoios

Um motociclista ficou ferido após um acidente registrado na noite de quarta-feira (6), na Rodovia dos Tamoios (SP-099), em Paraibuna.

De acordo com informações da concessionária Tamoios, a ocorrência aconteceu na altura do km 39,300, no sentido norte da rodovia, em um trecho de dispositivo de acesso.

Segundo o relato do garupa da motocicleta, uma Honda CG 160, o condutor perdeu o controle da direção ao fazer uma curva e acabou batendo contra a defensa metálica. Após o choque, a moto tombou no local.

Duas pessoas estavam na motocicleta. Uma delas sofreu ferimentos moderados, enquanto a outra saiu ilesa.

Por causa do atendimento da ocorrência, houve interdição parcial da alça no sentido norte. Apesar do bloqueio, não houve informações de congestionamento no trecho.

A motocicleta estava em condições de rodagem e foi retirada do local por familiares do condutor.

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