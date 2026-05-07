Um motociclista ficou ferido após um acidente registrado na noite de quarta-feira (6), na Rodovia dos Tamoios (SP-099), em Paraibuna.
De acordo com informações da concessionária Tamoios, a ocorrência aconteceu na altura do km 39,300, no sentido norte da rodovia, em um trecho de dispositivo de acesso.
Segundo o relato do garupa da motocicleta, uma Honda CG 160, o condutor perdeu o controle da direção ao fazer uma curva e acabou batendo contra a defensa metálica. Após o choque, a moto tombou no local.
Duas pessoas estavam na motocicleta. Uma delas sofreu ferimentos moderados, enquanto a outra saiu ilesa.
Por causa do atendimento da ocorrência, houve interdição parcial da alça no sentido norte. Apesar do bloqueio, não houve informações de congestionamento no trecho.
A motocicleta estava em condições de rodagem e foi retirada do local por familiares do condutor.