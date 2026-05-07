Um motociclista ficou ferido após um acidente registrado na noite de quarta-feira (6), na Rodovia dos Tamoios (SP-099), em Paraibuna.

De acordo com informações da concessionária Tamoios, a ocorrência aconteceu na altura do km 39,300, no sentido norte da rodovia, em um trecho de dispositivo de acesso.

Segundo o relato do garupa da motocicleta, uma Honda CG 160, o condutor perdeu o controle da direção ao fazer uma curva e acabou batendo contra a defensa metálica. Após o choque, a moto tombou no local.