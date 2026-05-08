Quase oito anos após a morte de quatro jovens na Rodovia Geraldo Scavone, em São José dos Campos, familiares das vítimas voltaram a cobrar justiça após a decisão que levará o motorista acusado do atropelamento a júri popular.

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O caso, que chocou o Vale do Paraíba em 2017, ganhou um novo desdobramento com a confirmação de que Mateus Sousa será julgado pelo Tribunal do Júri pela tragédia que matou quatro pessoas na SP-66.