Quase oito anos após a morte de quatro jovens na Rodovia Geraldo Scavone, em São José dos Campos, familiares das vítimas voltaram a cobrar justiça após a decisão que levará o motorista acusado do atropelamento a júri popular.
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O caso, que chocou o Vale do Paraíba em 2017, ganhou um novo desdobramento com a confirmação de que Mateus Sousa será julgado pelo Tribunal do Júri pela tragédia que matou quatro pessoas na SP-66.
A expectativa das famílias é de que o acusado receba uma condenação rigorosa.
“Esperamos que seja condenado a mais tempo na prisão. Foi muito brutal. Foram quatro vidas”, afirmou Janieide Matias de Queiroz, irmã de Moisés de Queirós Mathias, uma das vítimas.
Jovens tentavam salvar motociclista
O atropelamento aconteceu na madrugada de 7 de setembro de 2017, na Rodovia Geraldo Scavone, estrada que liga Jacareí a São José dos Campos.
Segundo as investigações, o motoboy Lucas Mário Carvalho Vieira, de 22 anos, havia sofrido uma queda de moto após uma colisão e aguardava socorro às margens da rodovia.
Três pessoas que passavam pelo local decidiram ajudar o motociclista. Enquanto tentavam prestar socorro, foram atingidas por uma caminhonete conduzida por Mateus Sousa, que, segundo a investigação, trafegava em alta velocidade.
Morreram no local Guilherme Augusto Oliveira, de 29 anos, Bianca Magalhães Pereira, de 18 anos, e Moisés de Queirós Mathias, de 25 anos.
Lucas chegou a ser socorrido ao Hospital da Vila Industrial, mas morreu após dar entrada na unidade.
Motorista fugiu sem prestar socorro
Após atingir as vítimas, o motorista deixou o local sem prestar socorro. O caso teve ampla repercussão na época e mobilizou familiares, amigos e moradores da região.
Um vídeo que circulou nas redes sociais mostrava a caminhonete vermelha passando em alta velocidade pela rodovia momentos antes do atropelamento.
Meses após a tragédia, a Justiça decretou a prisão de Mateus Sousa. Agora, quase oito anos depois, o processo avança para a fase de julgamento popular.
Caso marcou o Vale do Paraíba
A morte dos quatro jovens é lembrada até hoje como uma das tragédias mais marcantes registradas na Rodovia Geraldo Scavone.
Além da repercussão nas redes sociais, o caso gerou manifestações públicas e sucessivos pedidos por justiça ao longo dos anos.
Familiares afirmam que esperam que o julgamento represente uma resposta definitiva para a dor causada pela tragédia.
Até o momento, a Justiça ainda não divulgou a data oficial do júri popular.