O homem preso por matar a motorista de ônibus Thalita de Arantes Lima, de 41 anos, em São José dos Campos, já tinha antecedentes criminais por roubo e tráfico de drogas. A informação foi confirmada pela Polícia Civil durante a investigação do feminicídio que chocou a cidade nesta semana.

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Wesley Sousa Ribeiro, de 31 anos, confessou ter assassinado a companheira dentro da casa onde o casal estava, no bairro Majestic, na zona leste de São José. Segundo a perícia, Thalita foi morta com 13 facadas.