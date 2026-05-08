A Prefeitura de Taubaté iniciou uma série de serviços de manutenção e zeladoria no Jardim Santa Tereza para preparar o bairro para a 7ª edição do projeto Bairros Vivos. As ações envolvem limpeza urbana, melhorias em espaços públicos e revitalização de áreas de lazer.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Entre os trabalhos realizados estão capina, roçada, poda de árvores, retirada de entulho e limpeza de pontos com descarte irregular de lixo. Equipes municipais também atuam na revitalização da sinalização viária, manutenção de playgrounds, quadras esportivas e limpeza de córregos.