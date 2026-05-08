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BAIRRO

Taubaté reforça ações de zeladoria no Jardim Santa Tereza

Por Da Redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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PMT
Taubaté reforça ações de zeladoria no Jardim Santa Tereza
Taubaté reforça ações de zeladoria no Jardim Santa Tereza

A Prefeitura de Taubaté iniciou uma série de serviços de manutenção e zeladoria no Jardim Santa Tereza para preparar o bairro para a 7ª edição do projeto Bairros Vivos. As ações envolvem limpeza urbana, melhorias em espaços públicos e revitalização de áreas de lazer.

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Entre os trabalhos realizados estão capina, roçada, poda de árvores, retirada de entulho e limpeza de pontos com descarte irregular de lixo. Equipes municipais também atuam na revitalização da sinalização viária, manutenção de playgrounds, quadras esportivas e limpeza de córregos.

Os serviços contam com a participação das secretarias de Serviços Públicos, Obras, Mobilidade Urbana e Esportes, Lazer e Qualidade de Vida.

O projeto Bairros Vivos acontece no próximo dia 16 de maio, das 10h às 16h, na EMEF Professor Docelina Silva de Campos Coelho, localizada na Rua Professora Odila de Almeida Carvalho, no Jardim Santa Tereza. A programação será voltada aos moradores da região e também de bairros vizinhos.

Criado em julho do ano passado, o programa tem como objetivo aproximar os serviços municipais da população e promover melhorias permanentes nos espaços públicos atendidos.

Além dos atendimentos oferecidos pelas secretarias, o evento também contará com atividades esportivas, recreação e ações de orientação para os moradores.

Desde o lançamento, o projeto já passou pelos bairros Gurilândia, Cecap, Parque Aeroporto, Parque Piratininga, Esplanada Santa Terezinha, Centro e Parque Três Marias. A proposta da prefeitura é ampliar a iniciativa para outras regiões da cidade ao longo dos próximos meses.

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